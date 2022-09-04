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    Ещенко рассказал о своей главной цели после завершения футбольной карьеры

    Бывший защитник «Спартака» Андрей Ещенко рассказал о цели стать главным тренером. По его словам, в будущем он хочет возглавить московский клуб.

    Сейчас Ещенко работает заместителем технического директора в академии «Спартака».

    – В первой половине нынешнего года вы успели потрудиться в тренерском штабе основной команды при Паоло Ваноли. Есть амбиции вернуться к этой работе?

    У меня главная цель – быть главным тренером.

    – «Спартака» или кого-то еще?

    – «Спартака» не сразу же, конечно. Но в дальнейшем, в перспективе. А поначалу, конечно... Быть главным тренером. Потому что есть опыт, прошел через работу со многими иностранными и русскими специалистами. Поэтому хотелось бы это передать футболистам. В основном юношам, наверно. Тренерская лицензия категории А у меня уже есть. Но буду подавать документы и на обучение на лицензию Pro.

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    Источник: «Известия»

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    04.09.2022 18:43
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