Ещенко рассказал о своей главной цели после завершения футбольной карьеры

Бывший защитник «Спартака» Андрей Ещенко рассказал о цели стать главным тренером. По его словам, в будущем он хочет возглавить московский клуб.

Сейчас Ещенко работает заместителем технического директора в академии «Спартака».

– В первой половине нынешнего года вы успели потрудиться в тренерском штабе основной команды при Паоло Ваноли. Есть амбиции вернуться к этой работе?

– У меня главная цель – быть главным тренером.

– «Спартака» или кого-то еще?

– «Спартака» не сразу же, конечно. Но в дальнейшем, в перспективе. А поначалу, конечно... Быть главным тренером. Потому что есть опыт, прошел через работу со многими иностранными и русскими специалистами. Поэтому хотелось бы это передать футболистам. В основном юношам, наверно. Тренерская лицензия категории А у меня уже есть. Но буду подавать документы и на обучение на лицензию Pro.