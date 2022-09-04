Стала известна реакция «Реала» на игру Холанда в «Сити». Он забил 10 голов в 6 матчах

Испанская газета Marca сообщила о реакции «Реала» на игру форварда «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда в АПЛ.
В мадридском клубе не удивлены тому, какой уровень показывает норвежец, но при этом до сих пор считают, что Холанда не стоило подписывать из-за Карима Бензема. «Реал» считает француза лучшим нападающим мира.
При этом «Реал» уже начал поиски замены Бензема.
- «Реал» мог подписать Холанда летом 2022 года, но отказался от покупки.
- В «Сити» Эрлинг забил 10 голов в 6 матчах и выдал лучший бомбардирский дебют в истории АПЛ.
Источник: Marca