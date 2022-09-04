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    Стала известна реакция «Реала» на игру Холанда в «Сити». Он забил 10 голов в 6 матчах

    Испанская газета Marca сообщила о реакции «Реала» на игру форварда «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда в АПЛ.

    В мадридском клубе не удивлены тому, какой уровень показывает норвежец, но при этом до сих пор считают, что Холанда не стоило подписывать из-за Карима Бензема. «Реал» считает француза лучшим нападающим мира.

    При этом «Реал» уже начал поиски замены Бензема.

    • «Реал» мог подписать Холанда летом 2022 года, но отказался от покупки.
    • В «Сити» Эрлинг забил 10 голов в 6 матчах и выдал лучший бомбардирский дебют в истории АПЛ.

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    Источник: Marca

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    04.09.2022 15:47
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +132

      Miru mir 10 часов назад

      Ай да Холанд, ай да сукин сын !

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      Рейтинг: +1382

      Loko_Roma 13 часов назад

      Мансити проклят, как и ПСЖ, мешки денег без души, не возьмут лч

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