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    Главный тренер «Крыльев» рассказал о состоянии Пиняева

    Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал состав команды на матч 8-го тура РПЛ с ЦСКА.

    «Нынешняя обойма говорит нам о том, что схема с тремя центральными защитниками для нас идеальна. После победного матча в Грозном решили ничего не менять.

    Сергей Пиняев выглядит хорошо на тренировках, но пока готов выходить только со скамейки», – сказал Осинькин.

    • Пиняев не играл с 16 июля. У него возникли проблемы с легкими.
    • «Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Крылья» – ЦСКА. Он начался в 15:00 мск.

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    Источник: «Чемпионат»

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    04.09.2022 15:10
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