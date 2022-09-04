Главный тренер «Крыльев» рассказал о состоянии Пиняева

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал состав команды на матч 8-го тура РПЛ с ЦСКА.
«Нынешняя обойма говорит нам о том, что схема с тремя центральными защитниками для нас идеальна. После победного матча в Грозном решили ничего не менять.
Сергей Пиняев выглядит хорошо на тренировках, но пока готов выходить только со скамейки», – сказал Осинькин.
- Пиняев не играл с 16 июля. У него возникли проблемы с легкими.
- «Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Крылья» – ЦСКА. Он начался в 15:00 мск.
Источник: «Чемпионат»