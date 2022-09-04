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    Пиняев – в запасе «Крыльев Советов» на матч с ЦСКА. «Бомбардир» проведет текстовую трансляцию игры

    Стали известны стартовые составы команд на матч восьмого тура РПЛ между «Крыльями Советов» и ЦСКА.

    «Крылья Советов»: Ломаев, Бейл, Евгеньев, Солдатенков, Барач, Горшков, Соколов, Коваленко, Якуба, Ежов, Глушенков.

    Запасные: Фролов, Овсянников, Зотов, Тепляков, Липовой, Хубулов, Витюгов, Пиняев, Цыпченко, Шитов, Хлусов.

    ЦСКА: Акинфеев, Набабкин, Дивеев, Зайнутдинов, Гайич, Зделар, Мендес, Мойзес, Медина, Карраскаль, Чалов.

    Запасные: Тороп, Боков, Каптилович, Фукс, Виллиан Роша, Кучаев, Обляков, Мухин, Ермаков, Лукин, Яковлев, Гайч.

    • «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию матча на самарской «Солидарность Арене», которая начнется в 15:00 по Москве.

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    Источник: РПЛ

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    04.09.2022 13:59
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +65881

      portero 15 часов назад

      Лишь бы судейка не дурил, а то Крылья любят убивать свистки....

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