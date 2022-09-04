Пиняев – в запасе «Крыльев Советов» на матч с ЦСКА. «Бомбардир» проведет текстовую трансляцию игры

Стали известны стартовые составы команд на матч восьмого тура РПЛ между «Крыльями Советов» и ЦСКА.

«Крылья Советов»: Ломаев, Бейл, Евгеньев, Солдатенков, Барач, Горшков, Соколов, Коваленко, Якуба, Ежов, Глушенков.

Запасные: Фролов, Овсянников, Зотов, Тепляков, Липовой, Хубулов, Витюгов, Пиняев, Цыпченко, Шитов, Хлусов.

ЦСКА: Акинфеев, Набабкин, Дивеев, Зайнутдинов, Гайич, Зделар, Мендес, Мойзес, Медина, Карраскаль, Чалов.

Запасные: Тороп, Боков, Каптилович, Фукс, Виллиан Роша, Кучаев, Обляков, Мухин, Ермаков, Лукин, Яковлев, Гайч.