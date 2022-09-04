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    «Лучший «Спартак», что я видел». Дуглас Сантос – о матче с московской командой

    Защитник «Зенита» Дуглас Сантос перед матчем восьмого тура РПЛ против «Спартака» поговорил о сопернике.

    – Впереди игра со «Спартаком». Будет ли это более серьезная битва, чем в последние годы, ведь «красно-белые» сейчас наступают вам на пятки?

    – Игра будет непростой, потому что это, наверное, лучший «Спартак», который я видел за три года в России. Статистика тоже об этом говорит – лучший старт за все это время. Плюс в этом сезоне команда особенно много забивает.

    • «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию матча на «Открытие Арене». Начало – в 20:00 по Москве.
    • На этой неделе «Спартак» победил «Зенит» в ретроматче (2:1).
    • «Зенит» лидирует в РПЛ, «Спартак» идет 4-м.

    Отвечаем на главные вопросы перед дерби «Спартака» и «Зенита»: кто сильнее, забьет ли Кассьерра и сколько ждать голов

    Как хорошо вы знаете историю дерби «Спартака» и «Зенита» – тест от «Бомбардира»

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    Источник: «Матч ТВ»

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    04.09.2022 12:02
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1966

      Vitaga 15 часов назад

      тут он прав - Спартак сейчас на подьеме) наверное федуну давно надо было уходить

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      Рейтинг: +470

      KPCC-SPB 16 часов назад

      Вперед Великий Питер!

      0
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      Рейтинг: +3972

      Spirit_78 16 часов назад

      Правильно, недооценки быть не должно - нужна стопроцентная самоотдача!

      3
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      Рейтинг: +470

      KPCC-SPB 16 часов назад

      Вперед Великий Зенит!

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