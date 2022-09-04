«Лучший «Спартак», что я видел». Дуглас Сантос – о матче с московской командой

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос перед матчем восьмого тура РПЛ против «Спартака» поговорил о сопернике.
– Впереди игра со «Спартаком». Будет ли это более серьезная битва, чем в последние годы, ведь «красно-белые» сейчас наступают вам на пятки?
– Игра будет непростой, потому что это, наверное, лучший «Спартак», который я видел за три года в России. Статистика тоже об этом говорит – лучший старт за все это время. Плюс в этом сезоне команда особенно много забивает.
- «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию матча на «Открытие Арене». Начало – в 20:00 по Москве.
- На этой неделе «Спартак» победил «Зенит» в ретроматче (2:1).
- «Зенит» лидирует в РПЛ, «Спартак» идет 4-м.
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Источник: «Матч ТВ»