«Лучший «Спартак», что я видел». Дуглас Сантос – о матче с московской командой

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос перед матчем восьмого тура РПЛ против «Спартака» поговорил о сопернике.

– Впереди игра со «Спартаком». Будет ли это более серьезная битва, чем в последние годы, ведь «красно-белые» сейчас наступают вам на пятки?

– Игра будет непростой, потому что это, наверное, лучший «Спартак», который я видел за три года в России. Статистика тоже об этом говорит – лучший старт за все это время. Плюс в этом сезоне команда особенно много забивает.

«Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию матча на «Открытие Арене». Начало – в 20:00 по Москве.

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