Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Онопко предположил, когда российский футбол вернут в Европу

    Тренер «Ростова» Виктор Онопко предполагает, что через два года российские клубы вернутся в еврокубки.

    – Отстранение российских клубов и сборной может продлиться еще пять лет?

    – Нет, меньше.

    – Три года?

    – Меньше.

    – Год?

    – Не могу сказать конкретно, но, думаю, что отстранение российских клубов и сборной от еврокубков точно не продлится два или три года. Думаю, меньше чем через два года нас вернут в Европу.

    • Сборная России и российские клубы отстранены от международных матчей решениями ФИФА и УЕФА.
    • Также у России отняли право провести финал ЛЧ сезона-2021/22.
    • Легионерам РПЛ разрешалось прерывать контракты с клубами.

    Новости по теме
    Ловрен считает, что «Зенит» уничтожил «Спартак» в обоих таймах 5
    «Мы доминировали». Главный тренер «Локо» Циннбауэр объяснил поражение в большинстве от «Ахмата» 3
    Дюков: «Моя позиция по Fan ID? Поговорим позже» 1
    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    04.09.2022 11:26
    Рекомендуем
    Комментарии13
    ...
    • ...
      Рейтинг: +8571

      GoLenaStop 11 часов назад

      Не надо смотреть на гнилую европу, надо свою страну, свой спорт и свой чемпионат поднимать.
      Вставай, страна огромная!..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +377

      egor tikhonov 15 часов назад

      через 2 года полей в европе может не быть((((

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +377

      egor tikhonov > nata1979 11 часов назад

      посмотрел твои комменты(. почему везде убогие? вызывает сомнение-ты то далеко от таких сама?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +226

      ALEXMAN888 17 часов назад

      Не... Если Онопко сказал....

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1379

      jek718875 > ALEXMAN888 15 часов назад

      Онопко сказало...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11611

      Алексей З 17 часов назад

      Кто и когда задавал этот вопрос ?
      Бумага всё стерпит.
      Так вот и доносы пишутся и людей подставляют.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1382

      Loko_Roma 17 часов назад

      Учитывая, что из-за отсутствия очков коэффицентов уефа мы откатимся к люксембургу, и зная как тяжко нашим командам дается прохождение этих отборов со всякими неизвестными командами, возвращение в европу может затянутся на десятилетия

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +127

      Теркчанин 17 часов назад

      один назвал срок в 16 лет,думаю это более реальна цифра.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2190

      АЛЕКС 58 17 часов назад

      Нам теперь надолго можно забыть о еврокубковых турнирах.Пять лет только в мечтах.Ещё не понятно как СО закончится,только после этого можно прогнозы строить

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2756

      Play 18 часов назад

      Через два года, в лучшем случае, в ЛЧ вернут Зенит чисто поржать, но не более.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +95

      Александр.Т. > Play 17 часов назад

      И то надо будет плей-офф пройти чтобы попасть в группу))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3439

      momwig_ 18 часов назад

      У него спросили как он думает, а он сказал как он хочет. Это всё потому что хотела выросла, а думалка - нет.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9707

      R_a_i_n 18 часов назад

      Сомневаюсь.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11