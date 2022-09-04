Онопко предположил, когда российский футбол вернут в Европу

Тренер «Ростова» Виктор Онопко предполагает, что через два года российские клубы вернутся в еврокубки.
– Отстранение российских клубов и сборной может продлиться еще пять лет?
– Нет, меньше.
– Три года?
– Меньше.
– Год?
– Не могу сказать конкретно, но, думаю, что отстранение российских клубов и сборной от еврокубков точно не продлится два или три года. Думаю, меньше чем через два года нас вернут в Европу.
- Сборная России и российские клубы отстранены от международных матчей решениями ФИФА и УЕФА.
- Также у России отняли право провести финал ЛЧ сезона-2021/22.
- Легионерам РПЛ разрешалось прерывать контракты с клубами.
Источник: «РБ Спорт»