Онопко предположил, когда российский футбол вернут в Европу

Тренер «Ростова» Виктор Онопко предполагает, что через два года российские клубы вернутся в еврокубки.

– Отстранение российских клубов и сборной может продлиться еще пять лет?

– Нет, меньше.

– Три года?

– Меньше.

– Год?

– Не могу сказать конкретно, но, думаю, что отстранение российских клубов и сборной от еврокубков точно не продлится два или три года. Думаю, меньше чем через два года нас вернут в Европу.