Ребров: «Ещенко клубнику выращивал. Через три сезона спрашиваю, что там с ней. Он отвечает: «*** клубнике»

Бывший вратарь «Спартака» Артем Ребров рассказал о неудачном опыте своего экс-партнера Андрея Ещенко в разведении клубники.

«Ещенко клубнику выращивал. Сначала хлеб хотел делать, но в итоге остановился на клубнике. Какой-то парник организовал. Время проходит, я спрашиваю: «Ещ, а где клубника?». Он отвечает: «Погоди. Сейчас только первый сезон».

Проходит уже три сезона, снова спрашиваю, что там с клубникой. Ещ отвечает: «*** [женский половой орган] клубнике», – поделился Ребров.