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  • Ребров: «Ещенко клубнику выращивал. Через три сезона спрашиваю, что там с ней. Он отвечает: «*** клубнике»

Ребров: «Ещенко клубнику выращивал. Через три сезона спрашиваю, что там с ней. Он отвечает: «*** клубнике»

4 сентября 2022, 10:02
2

Бывший вратарь «Спартака» Артем Ребров рассказал о неудачном опыте своего экс-партнера Андрея Ещенко в разведении клубники.

«Ещенко клубнику выращивал. Сначала хлеб хотел делать, но в итоге остановился на клубнике. Какой-то парник организовал. Время проходит, я спрашиваю: «Ещ, а где клубника?». Он отвечает: «Погоди. Сейчас только первый сезон».

Проходит уже три сезона, снова спрашиваю, что там с клубникой. Ещ отвечает: «*** [женский половой орган] клубнике», – поделился Ребров.

  • Ещенко и Ребров на этой неделе провели прощальную игру за «Спартак» – победили в ретроматче «Зенит» (2:1).
  • Оба брали РПЛ со «Спартаком».
  • Ещенко продолжает играть на профессиональном уровне – за «Знамя» из Второй лиги.

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Источник: Sports.ru
Россия. Премьер-лига Спартак Ребров Артем Ещенко Андрей
Комментарии (2)
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NewLife
1662275430
*** [женский половой орган] Бомбардиру, если будет такие "новости" печатать.
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Ollegator
1662279943
Но самое печальное не это. Любой из нас периодически ругается матом. Проблема в том, что сейчас в обществе реально очень высокий спрос на это дело.. в стендапах на каждом матном слове народ аплодирует, песни с матом гиперпопулярны почему-то.. Потому и новостники считают, что матернувшийся Ребров - это важно...
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