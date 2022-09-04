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    Ребров: «Ещенко клубнику выращивал. Через три сезона спрашиваю, что там с ней. Он отвечает: «*** клубнике»

    Бывший вратарь «Спартака» Артем Ребров рассказал о неудачном опыте своего экс-партнера Андрея Ещенко в разведении клубники.

    «Ещенко клубнику выращивал. Сначала хлеб хотел делать, но в итоге остановился на клубнике. Какой-то парник организовал. Время проходит, я спрашиваю: «Ещ, а где клубника?». Он отвечает: «Погоди. Сейчас только первый сезон».

    Проходит уже три сезона, снова спрашиваю, что там с клубникой. Ещ отвечает: «*** [женский половой орган] клубнике», – поделился Ребров.

    • Ещенко и Ребров на этой неделе провели прощальную игру за «Спартак» – победили в ретроматче «Зенит» (2:1).
    • Оба брали РПЛ со «Спартаком».
    • Ещенко продолжает играть на профессиональном уровне – за «Знамя» из Второй лиги.

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    Источник: Sports.ru

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    04.09.2022 10:02
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +626

      чаппай 18 часов назад

      Странно, что клубника не пошла. Хорошее дело, если с умом подойти

      0
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      Рейтинг: +323

      Ollegator 18 часов назад

      Но самое печальное не это. Любой из нас периодически ругается матом. Проблема в том, что сейчас в обществе реально очень высокий спрос на это дело.. в стендапах на каждом матном слове народ аплодирует, песни с матом гиперпопулярны почему-то..
      Потому и новостники считают, что матернувшийся Ребров - это важно...

      1
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      Рейтинг: +17016

      Cleaner 19 часов назад

      И тут спартаковский ЮМОРОК...(

      0
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      Рейтинг: +15401

      NewLife 20 часов назад

      *** [женский половой орган] Бомбардиру, если будет такие "новости" печатать.

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      Рейтинг: +11611

      Алексей З 20 часов назад

      Люди прикалываются, ржут , подкалывают друг друга , а эти "писаки" даже эти вещи выкладывают.

      2
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      Рейтинг: +17016

      Cleaner > Алексей З 19 часов назад

      Сектантский юмор для нормальных людей - пошлятина...(

      0
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