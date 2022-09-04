Ребров: «Как «Спартаку» победить «Зенит»? Все просто»

Технический координатор «Спартака» Артем Ребров не видит трудностей для победы в матче восьмого тура РПЛ против «Зенита».
– Как «Спартаку» обыграть «Зенит» в воскресенье?
– Все просто.
– Так же, как в ретроматче?
– Да.
– Получается, все так просто?
– Конечно.
- Матч начнется в 20:00 по Москве.
- На этой неделе «Спартак» победил «Зенит» в ретроматче (2:1).
- «Спартак» не побеждает «Зенит» дома с 2017 года.
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Источник: «РБ Спорт»