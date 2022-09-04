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    Ребров: «Как «Спартаку» победить «Зенит»? Все просто»

    Технический координатор «Спартака» Артем Ребров не видит трудностей для победы в матче восьмого тура РПЛ против «Зенита».

    – Как «Спартаку» обыграть «Зенит» в воскресенье?

    – Все просто.

    – Так же, как в ретроматче?

    – Да.

    – Получается, все так просто?

    – Конечно.

    • Матч начнется в 20:00 по Москве.
    • На этой неделе «Спартак» победил «Зенит» в ретроматче (2:1).
    • «Спартак» не побеждает «Зенит» дома с 2017 года.

    Отвечаем на главные вопросы перед дерби «Спартака» и «Зенита»: кто сильнее, забьет ли Кассьерра и сколько ждать голов

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    Источник: «РБ Спорт»

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    04.09.2022 08:58
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +1453

      alefreddy 16 часов назад

      все просто несколько сезонов.Потом опять руками разводят

      0
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      Рейтинг: +263

      cheser1970 > alefreddy 14 часов назад

      Да всё будет у Спартака норм сейчас вроде норм играют если так и будут играть то чемп будет

      0
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      Рейтинг: +263

      cheser1970 19 часов назад

      два раза в год (бывает и больше) жду этот матч напиваюсь в дрова))) и не важно какой итог будет эти матчи всегда огонь

      2
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      Рейтинг: +17016

      Cleaner 19 часов назад

      Ребров, чтобы Спартаку обыграть Зенита, нужно перестать целовать штангу. Нужно ее ...! )))

      2
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      Рейтинг: +4383

      mopecekca > Cleaner 17 часов назад

      что ж конифей этого не сделал? ты не подсказал?

      0
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      Рейтинг: +2271

      Январь 59 19 часов назад

      Ну не всё просто и не совсем так, как в ретроматче. Ретроматч - это праздник, а сегодня на поле бой за 6 очков. Божья милость может склониться и нулевой безликой ничейке и к разгоомному счету. Состав Зенита сильнее и надежнее и в обороне, и в центре поля и в нападении. Все увидим сами .

      0
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      Рейтинг: +3058

      FRZZ 19 часов назад

      Языком болтать конечно просто.

      1
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      Рейтинг: +11611

      Алексей З 19 часов назад

      Конечно ответ прост.
      Следует забить на один гол больше, только и всего.
      Писать и говорить вообще легко , посмотрим как будет на поле.

      2
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      Рейтинг: +15401

      NewLife 19 часов назад

      "Все просто." - облизать и заколдовать все штанги.

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      Рейтинг: +4383

      mopecekca 20 часов назад

      нашли у кого спрашивать....самый дырявый воротчик, от зенита меньше пяти не пускал

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      Рейтинг: +6268

      Ганнибал Лектор 20 часов назад

      А зачем его побеждать? И так сойдёт

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