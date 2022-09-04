Ребров: «Как «Спартаку» победить «Зенит»? Все просто»

Технический координатор «Спартака» Артем Ребров не видит трудностей для победы в матче восьмого тура РПЛ против «Зенита».

– Как «Спартаку» обыграть «Зенит» в воскресенье?

– Все просто.

– Так же, как в ретроматче?

– Да.

– Получается, все так просто?

– Конечно.

Матч начнется в 20:00 по Москве.

На этой неделе «Спартак» победил «Зенит» в ретроматче (2:1).

«Спартак» не побеждает «Зенит» дома с 2017 года.

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