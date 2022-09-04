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Ребров: «Как «Спартаку» победить «Зенит»? Все просто»

4 сентября 2022, 08:58
6

Технический координатор «Спартака» Артем Ребров не видит трудностей для победы в матче восьмого тура РПЛ против «Зенита».

– Как «Спартаку» обыграть «Зенит» в воскресенье?

– Все просто.

– Так же, как в ретроматче?

– Да.

– Получается, все так просто?

– Конечно.

  • Матч начнется в 20:00 по Москве.
  • На этой неделе «Спартак» победил «Зенит» в ретроматче (2:1).
  • «Спартак» не побеждает «Зенит» дома с 2017 года.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Ребров Артем
Комментарии (6)
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Ганнибал Лектор
1662272643
А зачем его побеждать? И так сойдёт
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NewLife
1662275801
"Все просто." - облизать и заколдовать все штанги.
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Январь 59
1662277014
Ну не всё просто и не совсем так, как в ретроматче. Ретроматч - это праздник, а сегодня на поле бой за 6 очков. Божья милость может склониться и нулевой безликой ничейке и к разгоомному счету. Состав Зенита сильнее и надежнее и в обороне, и в центре поля и в нападении. Все увидим сами .
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cheser1970
1662277897
два раза в год (бывает и больше) жду этот матч напиваюсь в дрова))) и не важно какой итог будет эти матчи всегда огонь
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alefreddy
1662289574
все просто несколько сезонов.Потом опять руками разводят
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