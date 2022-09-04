«Ну вот как?». Генич возмутился, что на матче «Краснодар» – «Сочи» на VAR были только девушки

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич поставил под сомнение назначения арбитров на матч восьмого тура РПЛ между «Краснодаром» и «Сочи» (2:1).

«При всем уважении к квалификации арбитров РПЛ, но играют четвертое-пятое места. Дерби. Можно, конечно, в кавычки взять. Но как на одну из центральных игр тура назначают не самого опытного арбитра и двух девушек на VAR?! Ну вот как?!

Поставьте эту бригаду, например, на «Пари НН» – «Факел» (3:1). А тут… Ну, не знаю», – написал Генич.