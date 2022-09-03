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  • Судья Федотов: «В матче «Динамо» – «Урал» ошибочно не назначили пенальти в пользу гостей»

Судья Федотов: «В матче «Динамо» – «Урал» ошибочно не назначили пенальти в пользу гостей»

3 сентября 2022, 21:51
5

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов оценил эпизод из первого тайма матча восьмого тура между «Динамо» и «Уралом».

«32-я минута.

Странное решение от арбитров на VAR. Что им там такого наговорил главный судья Виталий Мешков, что они не стали его звать к монитору?

Игрок «Динамо» двумя руками держит игрока «Урала». Это 100%-й 11-метровый удар и желтая карточка», – написал Федотов.

  • К 58-й минуте счет в матче 1:1.
  • «Урал» идет в сезоне РПЛ без побед.
  • Федотов не судит профессиональный футбол с 2018 года.

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Источник: телеграм-канал Игоря Федотова
Россия. Премьер-лига Федотов Игорь
Комментарии (5)
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Ziklop
1662231390
мяч летит в голову игрока которого полицай роняет, судьи все продажные.
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Аvеngеr
1662233362
Что-то давно не было бывшего? Федота-Федота изыди с Бомбамёта.
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Ганнибал Лектор
1662233701
Урал уже который сезон арбитры мочат. Видимо, линия партии.
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ScarlettOgusania
1662276661
За подобное нарушение в штрафной на Комличенко был поставлен пенальти, нет последовательности в решениях арбитров - мусорам надо было ставить на точку
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