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    Судья Федотов: «В матче «Динамо» – «Урал» ошибочно не назначили пенальти в пользу гостей»

    Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов оценил эпизод из первого тайма матча восьмого тура между «Динамо» и «Уралом».

    «32-я минута.

    Странное решение от арбитров на VAR. Что им там такого наговорил главный судья Виталий Мешков, что они не стали его звать к монитору?

    Игрок «Динамо» двумя руками держит игрока «Урала». Это 100%-й 11-метровый удар и желтая карточка», – написал Федотов.

    • К 58-й минуте счет в матче 1:1.
    • «Урал» идет в сезоне РПЛ без побед.
    • Федотов не судит профессиональный футбол с 2018 года.

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    Источник: телеграм-канал Игоря Федотова

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    03.09.2022 21:51
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +317

      ScarlettOgusania 19 часов назад

      За подобное нарушение в штрафной на Комличенко был поставлен пенальти, нет последовательности в решениях арбитров - мусорам надо было ставить на точку

      1
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      Рейтинг: +6268

      Ганнибал Лектор 3 сентября, 22:35

      Урал уже который сезон арбитры мочат. Видимо, линия партии.

      1
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      Рейтинг: +70

      Аvеngеr 3 сентября, 22:29

      Что-то давно не было бывшего? Федота-Федота изыди с Бомбамёта.

      1
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      Рейтинг: +15893

      Barmaleushka > Аvеngеr 4 сентября, 01:10

      Прокапывался - видимо помогло . А вот "суворовец" обречён .

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      Рейтинг: +2781

      Ziklop 3 сентября, 21:56

      мяч летит в голову игрока которого полицай роняет, судьи все продажные.

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