Судья Федотов: «В матче «Динамо» – «Урал» ошибочно не назначили пенальти в пользу гостей»

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов оценил эпизод из первого тайма матча восьмого тура между «Динамо» и «Уралом».
«32-я минута.
Странное решение от арбитров на VAR. Что им там такого наговорил главный судья Виталий Мешков, что они не стали его звать к монитору?
Игрок «Динамо» двумя руками держит игрока «Урала». Это 100%-й 11-метровый удар и желтая карточка», – написал Федотов.
- К 58-й минуте счет в матче 1:1.
- «Урал» идет в сезоне РПЛ без побед.
- Федотов не судит профессиональный футбол с 2018 года.
Источник: телеграм-канал Игоря Федотова