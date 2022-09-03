Судья Федотов: «В матче «Динамо» – «Урал» ошибочно не назначили пенальти в пользу гостей»

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов оценил эпизод из первого тайма матча восьмого тура между «Динамо» и «Уралом».

«32-я минута.

Странное решение от арбитров на VAR. Что им там такого наговорил главный судья Виталий Мешков, что они не стали его звать к монитору?

Игрок «Динамо» двумя руками держит игрока «Урала». Это 100%-й 11-метровый удар и желтая карточка», – написал Федотов.