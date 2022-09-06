Судья Федотов: «Арбитры договорились и мстят «Уралу» за слова Иванова про «козлов»

Арбитр Игорь Федотов оценил судейство в матче 8-го тура РПЛ между «Динамо» и «Уралом» (2:1).

«На 32-й минуте Мешков не назначил 11-метровый в ворота «Динамо» и не показал жeлтую карточку игроку хозяев. Защитник обхватил игрока «Урала» и просто завалил на газон. Это грубая ошибка, почему в эпизод не вмешался VAR, мне тоже непонятно.

Судьи мощно переключились с «Рубина» на «Урал». Видимо, арбитры договорились и просто мстят команде за слова Иванова про «козлов». Как ещe объяснить, что почти в каждом туре есть грубая ошибка против «Урала», я не знаю», – сказал Федотов.