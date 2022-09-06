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    Судья Федотов: «Арбитры договорились и мстят «Уралу» за слова Иванова про «козлов»

    Арбитр Игорь Федотов оценил судейство в матче 8-го тура РПЛ между «Динамо» и «Уралом» (2:1).

    «На 32-й минуте Мешков не назначил 11-метровый в ворота «Динамо» и не показал жeлтую карточку игроку хозяев. Защитник обхватил игрока «Урала» и просто завалил на газон. Это грубая ошибка, почему в эпизод не вмешался VAR, мне тоже непонятно.

    Судьи мощно переключились с «Рубина» на «Урал». Видимо, арбитры договорились и просто мстят команде за слова Иванова про «козлов». Как ещe объяснить, что почти в каждом туре есть грубая ошибка против «Урала», я не знаю», – сказал Федотов.

    • «Урал» идет на последнем месте в РПЛ.
    • Федотов не судит профессиональный футбол с 2018 года.

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    Источник: «Чемпионат»

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    06.09.2022 09:59
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2023

      моэм 15 часов назад

      Конспирологическая версия ... но очень близка к истине ...язык мой - враг мой ...ещё есть поговорка : а за козла ответишь.

      1
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      Рейтинг: +304

      Фитоняшич 15 часов назад

      Мне интересно, что же им сказал Федун тогда?
      Ну невозможно настолько мерзко судить команду каждый год.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +25374

      JTherry > Фитоняшич 14 часов назад

      скорее из-за Заремы, которая судейский корпус сравняла с землей...) зато циничному Карпу подсуживают, прям из кожи лезут, как же - тренер сборной - "три очка не пахнут"...))

      2
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      Рейтинг: +304

      Фитоняшич > JTherry 11 часов назад

      Не, это всё задолго до Заремы началось.

      0
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