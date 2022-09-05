«Урал» обратился в ЭСК РФС по поводу судейства в матче с «Динамо»

Пенальти конечно был железный , но "воду мутить бесполезно , это не интересно уже никому , даже Мешкову , которого поставят на следующий в его графине матч , пожурят конечно , да и только ...бабло оно и в Африке бабло.
«Урал» недоволен работой бригады арбитров, обслуживавших игру восьмого тура РПЛ против «Динамо».
В связи с этим екатеринбургский клуб обратился в экспертно-судейскую комиссию РФС.
«Наш клуб просит разобраться в эпизоде с неназначенным пенальти в матче «Динамо» – «Урал».
Спорный момент случился на 32-й минуте встречи при счете 0:0, когда в своей штрафной площади защитник бело-голубых Сазонов обнял Эмерсона, не дав тому пробить по мячу», – говорится в публикации.
- «Динамо» победило «Урал» со счетом 2:1.
- Главным судьей был Виталий Мешков.