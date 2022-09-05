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    «Урал» обратился в ЭСК РФС по поводу судейства в матче с «Динамо»

    «Урал» недоволен работой бригады арбитров, обслуживавших игру восьмого тура РПЛ против «Динамо».

    В связи с этим екатеринбургский клуб обратился в экспертно-судейскую комиссию РФС.

    «Наш клуб просит разобраться в эпизоде с неназначенным пенальти в матче «Динамо» – «Урал».

    Спорный момент случился на 32-й минуте встречи при счете 0:0, когда в своей штрафной площади защитник бело-голубых Сазонов обнял Эмерсона, не дав тому пробить по мячу», – говорится в публикации.

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    Источник: телеграм-канал «Урала»

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    05.09.2022 12:45
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2014

      моэм 13 часов назад

      Пенальти конечно был железный , но "воду мутить бесполезно , это не интересно уже никому , даже Мешкову , которого поставят на следующий в его графине матч , пожурят конечно , да и только ...бабло оно и в Африке бабло.

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      Рейтинг: +1382

      Artemka444 14 часов назад

      Разгонять эти комиссии нужно, толку от них ноль, тока денежки получают не за что!!!

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      Рейтинг: +25641

      vladimir-7 16 часов назад

      Мешок, он во всём мире мешок, пока не будет полный, он не завяжется.

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      Рейтинг: +608

      garet12222 16 часов назад

      а смысл? ну опять скажут, что пенальти надо было ставить, судья ошибся, но ничего не изменится. даже судью не накажут

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