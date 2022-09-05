«Урал» обратился в ЭСК РФС по поводу судейства в матче с «Динамо»

«Урал» недоволен работой бригады арбитров, обслуживавших игру восьмого тура РПЛ против «Динамо».

В связи с этим екатеринбургский клуб обратился в экспертно-судейскую комиссию РФС.

«Наш клуб просит разобраться в эпизоде с неназначенным пенальти в матче «Динамо» – «Урал».

Спорный момент случился на 32-й минуте встречи при счете 0:0, когда в своей штрафной площади защитник бело-голубых Сазонов обнял Эмерсона, не дав тому пробить по мячу», – говорится в публикации.