Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Урал» обратился в ЭСК РФС по поводу судейства в матче с «Динамо»

«Урал» обратился в ЭСК РФС по поводу судейства в матче с «Динамо»

5 сентября 2022, 12:45
4

«Урал» недоволен работой бригады арбитров, обслуживавших игру восьмого тура РПЛ против «Динамо».

В связи с этим екатеринбургский клуб обратился в экспертно-судейскую комиссию РФС.

«Наш клуб просит разобраться в эпизоде с неназначенным пенальти в матче «Динамо» – «Урал».

Спорный момент случился на 32-й минуте встречи при счете 0:0, когда в своей штрафной площади защитник бело-голубых Сазонов обнял Эмерсона, не дав тому пробить по мячу», – говорится в публикации.

Еще по теме:
«Краснодар» отправил защитника в клуб Первой лиги 2
Экс-спартаковца уличили в том, что он «слил» тренера 3
«Урал» упустил победу в Первой лиге из-за ошибок чемпиона в составе «Спартака»
Источник: телеграм-канал «Урала»
Россия. Премьер-лига Динамо Урал
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
garet12222
1662372798
а смысл? ну опять скажут, что пенальти надо было ставить, судья ошибся, но ничего не изменится. даже судью не накажут
Ответить
vladimir-7
1662374272
Мешок, он во всём мире мешок, пока не будет полный, он не завяжется.
Ответить
Artemka444
1662381518
Разгонять эти комиссии нужно, толку от них ноль, тока денежки получают не за что!!!
Ответить
моэм
1662384608
Пенальти конечно был железный , но "воду мутить бесполезно , это не интересно уже никому , даже Мешкову , которого поставят на следующий в его графине матч , пожурят конечно , да и только ...бабло оно и в Африке бабло.
Ответить
Главные новости
Пономарев – о Соболеве и Глушенкове: «Здоровые лбы, выходят как павлины, чтобы на них все любовались»
01:13
Черданцев объяснил стратегию «Зенита» на сезон
01:01
«Динамо» отказало «Фламенго» в доступе к результатам проваленного медосмотра Платы
00:44
Черчесов – журналисту: «Я тебя прощаю, но вещи не путайте»
00:29
1
Видео«Вопрос о величайшем в истории закрыт»: Месси выложил рекламу с перечислением его достижений
00:16
1
Семак воспитывает Соболева: «Это был отцовский лещ»
Вчера, 23:59
3
«Это себя похоронить»: Пономарев предостерег Головина от перехода в клуб РПЛ
Вчера, 23:42
1
Гендиректор «Динамо» ответил на вопрос о возвращении Захаряна
Вчера, 23:30
1
Победитель ЧМ-2026 завершил международную карьеру в 31 год
Вчера, 22:49
В «ПСЖ» приняли решение по будущему Хвичи
Вчера, 22:27
Все новости
Все новости
Семак воспитывает Соболева: «Это был отцовский лещ»
Вчера, 23:59
3
Тюкавин рассказал о состоянии здоровья перед дерби со «Спартаком»
Вчера, 23:50
«Это себя похоронить»: Пономарев предостерег Головина от перехода в клуб РПЛ
Вчера, 23:42
1
Гендиректор «Динамо» ответил на вопрос о возвращении Захаряна
Вчера, 23:30
1
Заявление босса «Динамо» о срыве трансферов латиноамериканцев
Вчера, 21:59
Слуцкий согласился возглавить азиатскую сборную
Вчера, 21:14
1
Фото«Локомотив» случайно рассекретил трансфер игрока «Зенита»
Вчера, 20:59
3
Тактаров дал прогноз на свой бой с Дзюбой
Вчера, 20:45
1
Ожидания босса «Динамо» от матча со «Спартаком»
Вчера, 20:33
Фото«Краснодар» подписал уругвайского защитника
Вчера, 20:17
1
ФотоОпубликовано фото Мостового в форме «Локомотива»
Вчера, 19:55
10
«Спартак» сделал новый шаг к трансферу Головина
Вчера, 19:38
19
Жена Семака двумя словами отреагировала на новость, что Мостовой уходит из «Зенита» из-за дочери тренера
Вчера, 19:26
4
«Зенит» принял окончательное решение по Головину
Вчера, 19:15
5
Мостовой призвал клуб РПЛ уволить тренера
Вчера, 18:59
11
ЦСКА продлил контракт с защитником
Вчера, 18:53
1
Игрок «Динамо Мх» рассказал, сколько денег в месяц ему нужно для комфортной жизни
Вчера, 18:31
1
Орлов определил, кто неправ в удалении Дивеева в матче с «Факелом»
Вчера, 18:19
3
Мостовой сменил «Зенит» на другой клуб РПЛ
Вчера, 17:58
12
Бубнов раскрыл тайну насчет карьеры Семака
Вчера, 17:46
2
Игрок «Зенита» выразил недовольство решениями Семака
Вчера, 17:26
16
Самедов прокомментировал вызывающее поведение Талалаева
Вчера, 17:16
Головину дали прогноз, в какой клуб РПЛ он перейдет
Вчера, 16:56
3
Семак рассказал, сыграют ли Вендел и Педро с ЦСКА,
Вчера, 16:43
1
Раскрыта позиция Захаряна насчет возвращения в Россию
Вчера, 16:23
3
В борьбу за Головина могут вступить «Спартак» и «Краснодар»
Вчера, 16:07
13
ФотоУчастник ЧМ-2026, игравший в РПЛ, нашел новый клуб
Вчера, 16:00
«Галатасарай» сделает предложение по игроку «Спартака»
Вчера, 15:26
8
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+