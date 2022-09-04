Игрок «Урала» Гаджимурадов: «В первом тайме в ворота «Динамо» не назначили железный пенальти»

Футболист «Урала» Рамазан Гаджимурадов недоволен судейством в матче восьмого тура РПЛ против «Динамо» (1:2).

«В первом тайме была железная точка в ворота «Динамо». В нашу пользу никогда в жизни не ставят такие пенальти. У нас постоянно смотрят VAR и отменяют.

Если бы такой момент был у наших ворот, то арбитр побежал смотреть VAR и поставил бы точку. 100 процентов! В этом сезоне, похоже, никогда пенальти не пробьем», – сказал Гаджимурадов.