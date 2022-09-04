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    Игрок «Урала» Гаджимурадов: «В первом тайме в ворота «Динамо» не назначили железный пенальти»

    Футболист «Урала» Рамазан Гаджимурадов недоволен судейством в матче восьмого тура РПЛ против «Динамо» (1:2).

    «В первом тайме была железная точка в ворота «Динамо». В нашу пользу никогда в жизни не ставят такие пенальти. У нас постоянно смотрят VAR и отменяют.

    Если бы такой момент был у наших ворот, то арбитр побежал смотреть VAR и поставил бы точку. 100 процентов! В этом сезоне, похоже, никогда пенальти не пробьем», – сказал Гаджимурадов.

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    Источник: «Чемпионат»

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    04.09.2022 13:42
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +222

      Фитоняшич 16 часов назад

      Арбитры это спасательный шлюп для Динамо.

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