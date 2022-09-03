Слуцкий охарактеризовал новичка «Рубина» Дзагоева

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий высказался о переходе в казанский клуб полузащитника Алана Дзагоева.

«Думаю, что его не стоит представлять. Опытнейший футболист, который играл за сборную, в еврокубках, забивал лучшим командам мира.

Уверен, что игрок с таким мастерством может принести огромную пользу нашей команде», – заявил Слуцкий.