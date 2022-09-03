Слуцкий охарактеризовал новичка «Рубина» Дзагоева

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий высказался о переходе в казанский клуб полузащитника Алана Дзагоева.
«Думаю, что его не стоит представлять. Опытнейший футболист, который играл за сборную, в еврокубках, забивал лучшим командам мира.
Уверен, что игрок с таким мастерством может принести огромную пользу нашей команде», – заявил Слуцкий.
- 32-летний Дзагоев бесплатно перешел в «Рубин» после расторжения контракта с ЦСКА.
- Его соглашение с казанцами рассчитано до конца сезона-2022/23.
- Рыночная стоимость хавбека – 1,5 миллиона евро.
Источник: сайт «Рубина»