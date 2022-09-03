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    Слуцкий охарактеризовал новичка «Рубина» Дзагоева

    Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий высказался о переходе в казанский клуб полузащитника Алана Дзагоева.

    «Думаю, что его не стоит представлять. Опытнейший футболист, который играл за сборную, в еврокубках, забивал лучшим командам мира.

    Уверен, что игрок с таким мастерством может принести огромную пользу нашей команде», – заявил Слуцкий.

    • 32-летний Дзагоев бесплатно перешел в «Рубин» после расторжения контракта с ЦСКА.
    • Его соглашение с казанцами рассчитано до конца сезона-2022/23.
    • Рыночная стоимость хавбека – 1,5 миллиона евро.

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    Источник: сайт «Рубина»

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    03.09.2022 15:25
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