Аленичев: «РПЛ очень сильно регрессирует»

Бывший игрок и тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев высказался о влиянии санкций ФИФА и УЕФА на российский футбол.

«Историю с баном российского футбола переживаю как и все. Хочется в сентябре смотреть еврокубки. Когда это вернeтся, никто не знает. Хочется, конечно, чтобы побыстрее.

Что нам делать? Будем вариться в собственном соку. Российская Премьер-лига регрессирует, и очень сильно.

Вспомните «Краснодар» с легионерами – и что есть сейчас. Но мы должны принять это как данность.

Есть руководители, которые должны общаться с УЕФА и ФИФА, но от этого немногое зависит», – заявил Аленичев.