Аленичев: «РПЛ очень сильно регрессирует»

Бывший игрок и тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев высказался о влиянии санкций ФИФА и УЕФА на российский футбол.
«Историю с баном российского футбола переживаю как и все. Хочется в сентябре смотреть еврокубки. Когда это вернeтся, никто не знает. Хочется, конечно, чтобы побыстрее.
Что нам делать? Будем вариться в собственном соку. Российская Премьер-лига регрессирует, и очень сильно.
Вспомните «Краснодар» с легионерами – и что есть сейчас. Но мы должны принять это как данность.
Есть руководители, которые должны общаться с УЕФА и ФИФА, но от этого немногое зависит», – заявил Аленичев.
- Клубы РПЛ отстранили от еврокубков до конца сезона-2022/23.
- Сборная России также не может участвовать в международных турнирах.
- Команда не сыграет на ЧМ-2022 и в Лиге наций.
Источник: «Чемпионат»