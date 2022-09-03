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    Аленичев: «РПЛ очень сильно регрессирует»

    Бывший игрок и тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев высказался о влиянии санкций ФИФА и УЕФА на российский футбол.

    «Историю с баном российского футбола переживаю как и все. Хочется в сентябре смотреть еврокубки. Когда это вернeтся, никто не знает. Хочется, конечно, чтобы побыстрее.

    Что нам делать? Будем вариться в собственном соку. Российская Премьер-лига регрессирует, и очень сильно.

    Вспомните «Краснодар» с легионерами – и что есть сейчас. Но мы должны принять это как данность.

    Есть руководители, которые должны общаться с УЕФА и ФИФА, но от этого немногое зависит», – заявил Аленичев.

    • Клубы РПЛ отстранили от еврокубков до конца сезона-2022/23.
    • Сборная России также не может участвовать в международных турнирах.
    • Команда не сыграет на ЧМ-2022 и в Лиге наций.

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    Источник: «Чемпионат»

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    03.09.2022 12:56
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +417

      Красногвардейчик 3 сентября, 15:01

      Конечно регрессирует, потому что содержится на деньги газпрома, и фактический хозяин её....Миллер. Там всё делается для того чтобы зенит штамповал липовые чемпионства и звания, а на сам футбол и возможности других клубов, ему плевать

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      Рейтинг: +18712

      Persona_non_Grata 3 сентября, 14:26

      И не только РПЛ ... !!!(((

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      Рейтинг: +2781

      Ziklop 3 сентября, 13:29

      хочется чтоб бойня закончилась, но там обосранство.

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