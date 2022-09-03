Дзагоев рассказал о влиянии Слуцкого на его решение перейти в «Рубин»

Новичок «Рубина» Алан Дзагоев дал понять, что подписал контракт с казанским клубом из-за Леонида Слуцкого.
– Когда возник вариант с «Рубином»? Долго ли размышлял?
– Да у нас все быстро случилось. Леонид Викторович позвонил, все обозначил, буквально за три дня все решилось. Никаких долгих раздумий не было.
– Ты титулованный футболист. Каково это переходить в команду Первой лиги?
– На самом деле очень важно, что Леонид Викторович является тренером «Рубина». Конечно, его имя для меня сыграло большую роль в переходе.
А то, что это Первая лига, ничего страшного. Есть поставленная задача, Леонид Викторович мне о ней рассказал, я собираюсь помочь, вот и все.
- 32-летний Дзагоев бесплатно перешел в «Рубин» после расторжения контракта с ЦСКА.
- Его соглашение с казанцами рассчитано до конца сезона-2022/23.
- Рыночная стоимость хавбека – 1,5 миллиона евро.
Источник: сайт «Рубина»