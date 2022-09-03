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    Дзагоев рассказал о влиянии Слуцкого на его решение перейти в «Рубин»

    Новичок «Рубина» Алан Дзагоев дал понять, что подписал контракт с казанским клубом из-за Леонида Слуцкого.

    – Когда возник вариант с «Рубином»? Долго ли размышлял?

    – Да у нас все быстро случилось. Леонид Викторович позвонил, все обозначил, буквально за три дня все решилось. Никаких долгих раздумий не было.

    – Ты титулованный футболист. Каково это переходить в команду Первой лиги?

    – На самом деле очень важно, что Леонид Викторович является тренером «Рубина». Конечно, его имя для меня сыграло большую роль в переходе.

    А то, что это Первая лига, ничего страшного. Есть поставленная задача, Леонид Викторович мне о ней рассказал, я собираюсь помочь, вот и все.

    • 32-летний Дзагоев бесплатно перешел в «Рубин» после расторжения контракта с ЦСКА.
    • Его соглашение с казанцами рассчитано до конца сезона-2022/23.
    • Рыночная стоимость хавбека – 1,5 миллиона евро.

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    Источник: сайт «Рубина»

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    03.09.2022 12:27
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +4383

      mopecekca 3 сентября, 13:02

      Один из немногих, кто достоин уважения...И своей игрой и своим поведением!! Удачи, Алан!

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      Рейтинг: +25631

      vladimir-7 > mopecekca 3 сентября, 13:23

      Удивительный и неожиданный комментарий от вас.

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