Дзагоев рассказал о влиянии Слуцкого на его решение перейти в «Рубин»

Новичок «Рубина» Алан Дзагоев дал понять, что подписал контракт с казанским клубом из-за Леонида Слуцкого.

– Когда возник вариант с «Рубином»? Долго ли размышлял?

– Да у нас все быстро случилось. Леонид Викторович позвонил, все обозначил, буквально за три дня все решилось. Никаких долгих раздумий не было.

– Ты титулованный футболист. Каково это переходить в команду Первой лиги?

– На самом деле очень важно, что Леонид Викторович является тренером «Рубина». Конечно, его имя для меня сыграло большую роль в переходе.

А то, что это Первая лига, ничего страшного. Есть поставленная задача, Леонид Викторович мне о ней рассказал, я собираюсь помочь, вот и все.