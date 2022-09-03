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  • Закария прокомментировал свой переход из «Ювентуса» в «Челси»

Закария прокомментировал свой переход из «Ювентуса» в «Челси»

3 сентября 2022, 11:35

Новичок «Челси» Денис Закария объяснил свое решение присоединиться к лондонскому клубу после семи месяцев в «Ювентусе».

«Настал момент получить новый опыт, отправиться в новое приключение. Я принял этот вызов, чтобы поработать над собой. Очень рад, что у меня есть такая возможность.

Думаю, что это лучшая возможность показать свои амбиции. Не могу дождаться того момента, когда уже окажусь на поле», – написал швейцарский футболист в соцсетях.

  • 25-летний Закария выступал за «Ювентус» с января 2022 года.
  • В его активе 1 гол и 1 ассист в 15 матчах.
  • «Челси» арендовал хавбека с правом последующего выкупа, предположительно, за 30 миллионов фунтов.

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Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Италия. Серия А Челси Ювентус Закария Денис
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