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    Закария прокомментировал свой переход из «Ювентуса» в «Челси»

    Новичок «Челси» Денис Закария объяснил свое решение присоединиться к лондонскому клубу после семи месяцев в «Ювентусе».

    «Настал момент получить новый опыт, отправиться в новое приключение. Я принял этот вызов, чтобы поработать над собой. Очень рад, что у меня есть такая возможность.

    Думаю, что это лучшая возможность показать свои амбиции. Не могу дождаться того момента, когда уже окажусь на поле», – написал швейцарский футболист в соцсетях.

    • 25-летний Закария выступал за «Ювентус» с января 2022 года.
    • В его активе 1 гол и 1 ассист в 15 матчах.
    • «Челси» арендовал хавбека с правом последующего выкупа, предположительно, за 30 миллионов фунтов.

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    Источник: «Бомбардир»

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    03.09.2022 11:35
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