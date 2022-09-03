Закария прокомментировал свой переход из «Ювентуса» в «Челси»

Новичок «Челси» Денис Закария объяснил свое решение присоединиться к лондонскому клубу после семи месяцев в «Ювентусе».

«Настал момент получить новый опыт, отправиться в новое приключение. Я принял этот вызов, чтобы поработать над собой. Очень рад, что у меня есть такая возможность.

Думаю, что это лучшая возможность показать свои амбиции. Не могу дождаться того момента, когда уже окажусь на поле», – написал швейцарский футболист в соцсетях.