Стало известно место Головина в опросе на звание лучшего игрока «Монако» в феврале

Российский полузащитник Александр Головин набрал 5% голосов и идет на третьем месте в опросе за лучшего игрока «Монако» в феврале. У него один гол в 4 матчах в уходящем месяце.
Лидирует Такуми Минамино с 78% – в 5 играх на счету полузащитника один мяч и одна голевая передача за монегасков.
Второе место в опросе занимает хавбек Денис Закария (17%), сделавший дубль в одном из 4 матчей.
- В нынешнем сезоне Головин провел 22 матча, забил 6 голов, отдал 4 передачи.
- «Монако» занимает третье место в Лиге 1 с 41 очком после 23 туров.
Источник: страница «Монако» в соцсети X