Стало известно место Головина в опросе на звание лучшего игрока «Монако» в феврале

Российский полузащитник Александр Головин набрал 5% голосов и идет на третьем месте в опросе за лучшего игрока «Монако» в феврале. У него один гол в 4 матчах в уходящем месяце.

Лидирует Такуми Минамино с 78% – в 5 играх на счету полузащитника один мяч и одна голевая передача за монегасков.

Второе место в опросе занимает хавбек Денис Закария (17%), сделавший дубль в одном из 4 матчей.