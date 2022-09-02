Гришин: «Кокорин давно закончил с футболом. В «Арисе» он доигрывает»

Бывший игрок ЦСКА Александр Гришин прокомментировал трансфер форварда «Фиорентины» Александра Кокорина в кипрский «Арис».

– Если Кокорин и на Кипре не перезапустит свою карьеру, то зачем было переходить. Лично я считаю, Александр уже давно закончил с футболом. На Кипре он просто будет доигрывать.

– Деньги погубили Кокорина?

– Надо глубокий анализ проводить. Деньги ни при чем, но на него рассчитывали, как на высококлассного футболиста, а Кокорин не достиг этого, хотя талант присутствовал.