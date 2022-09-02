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    Гришин: «Кокорин давно закончил с футболом. В «Арисе» он доигрывает»

    Бывший игрок ЦСКА Александр Гришин прокомментировал трансфер форварда «Фиорентины» Александра Кокорина в кипрский «Арис».

    – Если Кокорин и на Кипре не перезапустит свою карьеру, то зачем было переходить. Лично я считаю, Александр уже давно закончил с футболом. На Кипре он просто будет доигрывать.

    – Деньги погубили Кокорина?

    – Надо глубокий анализ проводить. Деньги ни при чем, но на него рассчитывали, как на высококлассного футболиста, а Кокорин не достиг этого, хотя талант присутствовал.

    • Кокорин сделал ассист в дебютном матче за «Арис».
    • Игрок арендован у «Фиорентины» до конца сезона.
    • Владелец и тренер «Ариса» – белорусы.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    02.09.2022 23:42
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +4271

      mutabor0992 3 сентября 2022, 00:22

      Доигрывал он на зоне.

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