Гришин: «Кокорин давно закончил с футболом. В «Арисе» он доигрывает»

Бывший игрок ЦСКА Александр Гришин прокомментировал трансфер форварда «Фиорентины» Александра Кокорина в кипрский «Арис».
– Если Кокорин и на Кипре не перезапустит свою карьеру, то зачем было переходить. Лично я считаю, Александр уже давно закончил с футболом. На Кипре он просто будет доигрывать.
– Деньги погубили Кокорина?
– Надо глубокий анализ проводить. Деньги ни при чем, но на него рассчитывали, как на высококлассного футболиста, а Кокорин не достиг этого, хотя талант присутствовал.
- Кокорин сделал ассист в дебютном матче за «Арис».
- Игрок арендован у «Фиорентины» до конца сезона.
- Владелец и тренер «Ариса» – белорусы.
Источник: «РБ Спорт»