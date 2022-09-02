ЦСКА и «Сочи» интересуются форвардом «Лос-Анджелес Гэлакси»

Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Деян Йовелич может продолжить карьеру в России.
Подписать 23-летнего футболиста клубам РПЛ предлагает Огнен Короман, выступавший в свое время за «Крылья Советов», «Динамо» и «Терек».
«Мне сказали, что «Сочи» ищет нападающего. Они его хотят в аренду, там идут переговоры. Посмотрим.
Вчера я предлагал людям из ЦСКА, чтобы они внимательно на него посмотрели. Он молодой и очень качественный. ЦСКА согласился посмотреть. Он им понравился. Посмотрим, что дальше.
Мало дней до конца трансферного окна. Будет сейчас тяжело, зимой может быть по-другому. Йовелич будет классным европейским нападающим», – заявил Короман.
- Рыночная стоимость Йовелича – 4 миллиона евро.
- В составе «Лос-Анджелес Гэлакси» серб забил 16 голов и сделал 5 ассистов в 44 матчах.
- В Европе он поиграл за «Црвену Звезду», «Айнтрахт», «Андерлехт» и «Вольфсберг».
Источник: Eurostavka