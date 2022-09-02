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    ЦСКА и «Сочи» интересуются форвардом «Лос-Анджелес Гэлакси»

    Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Деян Йовелич может продолжить карьеру в России.

    Подписать 23-летнего футболиста клубам РПЛ предлагает Огнен Короман, выступавший в свое время за «Крылья Советов», «Динамо» и «Терек».

    «Мне сказали, что «Сочи» ищет нападающего. Они его хотят в аренду, там идут переговоры. Посмотрим.

    Вчера я предлагал людям из ЦСКА, чтобы они внимательно на него посмотрели. Он молодой и очень качественный. ЦСКА согласился посмотреть. Он им понравился. Посмотрим, что дальше.

    Мало дней до конца трансферного окна. Будет сейчас тяжело, зимой может быть по-другому. Йовелич будет классным европейским нападающим», – заявил Короман.

    • Рыночная стоимость Йовелича – 4 миллиона евро.
    • В составе «Лос-Анджелес Гэлакси» серб забил 16 голов и сделал 5 ассистов в 44 матчах.
    • В Европе он поиграл за «Црвену Звезду», «Айнтрахт», «Андерлехт» и «Вольфсберг».

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    Источник: Eurostavka

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    02.09.2022 16:57
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