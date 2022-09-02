Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Ребров подтвердил, что Каррера вывел Ещенко из состава «Спартака» из-за лайка

    Бывший вратарь «Спартака» Артем Ребров вспомнил историю об отстранении Дениса Глушакова и Андрея Ещенко от тренировок с основой клуба в 2018 году.

    • Футболисты поставили лайки под публикацией актера и болельщика «Спартака» Дмитрия Назарова с критикой в адрес главного тренера Массимо Карреры.
    • «Спартак» уволил итальянца спустя около 2-х месяцев после этой истории.
    • Под руководством Карреры «Спартак» в 2017 году выиграл РПЛ и суперкубок России.

    «На Еща невозможно злиться. Каррера убирал его из-за лайка, но потом на прощальном ужине сказал: «Андрюх, извини, ты классный парень. К тебе нет и не было претензий, но ты просто попал под раздачу. Я не мог отстранить Глушакова, а тебя оставить».

    А с лайком было так: Ещ увидел картинку и лайкнул ее, никакую подпись он, конечно не читал. Он так рассказывал, я уверен, что так и было.

    Ещ в инстаграме – это вообще отдельная тема. Он любил моей жене написать, жене Макеева, Боккетти, Комбарова, Глушакова. Моя Катя часто смеялась, показывала его сообщения. Там что-то в таком духе: «Что, твой опять одну траву ест? Моделька!»

    Или однажды написал жене Макеева: «Что ты все в ЦУМ ходишь? Приходи ко мне в магазин, я тебе все вещи подберу», – написал Ребров в блоге на Sports.ru.

    Новости по теме
    На матчах РПЛ почтут память комментатора Розанова его цитатами
    «Реал» 53 года не побеждает «Барселону» в Кубке Испании на своем поле 1
    ⚽ РПЛ возвращается! «Факел» примет «Химки», «Ростов» и «Локомотив» сыграют завтра, «Сочи» и ЦСКА – в воскресенье 1
    Источник: Sports.ru

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.09.2022 11:13
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11