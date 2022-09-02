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  • Ребров подтвердил, что Каррера вывел Ещенко из состава «Спартака» из-за лайка

Ребров подтвердил, что Каррера вывел Ещенко из состава «Спартака» из-за лайка

2 сентября 2022, 11:13

Бывший вратарь «Спартака» Артем Ребров вспомнил историю об отстранении Дениса Глушакова и Андрея Ещенко от тренировок с основой клуба в 2018 году.

  • Футболисты поставили лайки под публикацией актера и болельщика «Спартака» Дмитрия Назарова с критикой в адрес главного тренера Массимо Карреры.
  • «Спартак» уволил итальянца спустя около 2-х месяцев после этой истории.
  • Под руководством Карреры «Спартак» в 2017 году выиграл РПЛ и суперкубок России.

«На Еща невозможно злиться. Каррера убирал его из-за лайка, но потом на прощальном ужине сказал: «Андрюх, извини, ты классный парень. К тебе нет и не было претензий, но ты просто попал под раздачу. Я не мог отстранить Глушакова, а тебя оставить».

А с лайком было так: Ещ увидел картинку и лайкнул ее, никакую подпись он, конечно не читал. Он так рассказывал, я уверен, что так и было.

Ещ в инстаграме – это вообще отдельная тема. Он любил моей жене написать, жене Макеева, Боккетти, Комбарова, Глушакова. Моя Катя часто смеялась, показывала его сообщения. Там что-то в таком духе: «Что, твой опять одну траву ест? Моделька!»

Или однажды написал жене Макеева: «Что ты все в ЦУМ ходишь? Приходи ко мне в магазин, я тебе все вещи подберу», – написал Ребров в блоге на Sports.ru.

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Источник: Sports.ru
Россия. Премьер-лига Спартак Ребров Артем Ещенко Андрей Каррера Массимо
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