«Монца» подтвердила аренду защитника «Торино». Это 16-й летний новичок клуба Берлускони

«Монца» объявила о переходе центрального защитника «Торино» Армандо Иццо.
Это аренда до конца сезона-2022/23. О наличии в договоре опции выкупа не сообщается.
- «Монца» стартовала в Серии А с 4 поражений подряд.
- Клуб Сильвио Берлускони летом подписал 16 новых футболистов.
- 30-летний Иццо в составе «Торино» забил 9 голов и сделал 1 ассист в 115 матчах.
- Рыночная стоимость итальянца – 2,8 миллиона евро.
Последние переходы летнего трансферного окна – следите вместе с «Бомбардиром»
Источник: сайт «Монцы»