«Монца» подтвердила аренду защитника «Торино». Это 16-й летний новичок клуба Берлускони

«Монца» объявила о переходе центрального защитника «Торино» Армандо Иццо.

Это аренда до конца сезона-2022/23. О наличии в договоре опции выкупа не сообщается.

«Монца» стартовала в Серии А с 4 поражений подряд.

Клуб Сильвио Берлускони летом подписал 16 новых футболистов.

30-летний Иццо в составе «Торино» забил 9 голов и сделал 1 ассист в 115 матчах.

Рыночная стоимость итальянца – 2,8 миллиона евро.

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