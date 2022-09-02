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    «Барселона» объявила о подписании Бельерина

    Правый защитник «Арсенала» Эктор Бельерин официально перешел в «Барселону».

    27-летний футболист расторг контракт с лондонским клубом, поэтому сменил команду в качестве свободного агента.

    «Барса» заключила с собственным воспитанником соглашение до 30 июня 2023 года. Сумма отступных – 50 миллионов евро.

    • Бельерин выступал за «Арсенал» с 2011 года.
    • В его активе 9 голов и 29 ассистов в 239 матчах за основную команду.
    • Рыночная стоимость испанца – 20 миллионов евро.

    Последние переходы летнего трансферного окна – следите вместе с «Бомбардиром»

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    Источник: сайт «Барселоны»

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