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«Барселона» объявила о подписании Бельерина

2 сентября 2022, 01:23
1

Правый защитник «Арсенала» Эктор Бельерин официально перешел в «Барселону».

27-летний футболист расторг контракт с лондонским клубом, поэтому сменил команду в качестве свободного агента.

«Барса» заключила с собственным воспитанником соглашение до 30 июня 2023 года. Сумма отступных – 50 миллионов евро.

  • Бельерин выступал за «Арсенал» с 2011 года.
  • В его активе 9 голов и 29 ассистов в 239 матчах за основную команду.
  • Рыночная стоимость испанца – 20 миллионов евро.

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Источник: сайт «Барселоны»
Испания. Примера Англия. Премьер-лига Барселона Арсенал Бельерин Эктор
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Lipatoff
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