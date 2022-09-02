«Барселона» объявила о подписании Бельерина

Правый защитник «Арсенала» Эктор Бельерин официально перешел в «Барселону».

27-летний футболист расторг контракт с лондонским клубом, поэтому сменил команду в качестве свободного агента.

«Барса» заключила с собственным воспитанником соглашение до 30 июня 2023 года. Сумма отступных – 50 миллионов евро.

Бельерин выступал за «Арсенал» с 2011 года.

В его активе 9 голов и 29 ассистов в 239 матчах за основную команду.

Рыночная стоимость испанца – 20 миллионов евро.

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