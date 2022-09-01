Семак поделился ожиданиями от игры «Спартак» – «Зенит»

не знаю насколько Спартак психологически уверен перед игрой, но вот победа уверенности точно придала бы в дальнейшем....по составу Зенит, конечно, по-круче будет, надеюсь рыжий придумает как компенсировать разницу и матч получится как минимум равный, а как максимум принесет Спартаку 3 очка
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о предстоящем матче восьмого тура РПЛ против «Спартака».
«Думаю, что касается «Спартака», конечно, они абсолютно заслуженно находятся на том месте, на котором сейчас есть.
Что касается игры, то достаточно результативно играют, забивают много мячей. Хорошую форму набрали с точки зрения понимания позиции и схемы, по которой играют.
Плюс психологическая уверенность в результате. Забивают хорошие мячи, команда на ходу. Конечно, все мы ждем очень интересной игры. И «Спартак», и мы, хотим победить.
Понятно, что эта игра не станет определяющей, но на этом отрезке она важна для обеих команд», – заявил Семак.
- «Спартак» примет «Зенит» 4 сентября в 20:00 мск.
- Петербуржцы лидируют в РПЛ после 7 туров.
- Москвичи идут на 2-м месте, отставая на 1 очко.