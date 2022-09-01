Семак поделился ожиданиями от игры «Спартак» – «Зенит»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о предстоящем матче восьмого тура РПЛ против «Спартака».

«Думаю, что касается «Спартака», конечно, они абсолютно заслуженно находятся на том месте, на котором сейчас есть.

Что касается игры, то достаточно результативно играют, забивают много мячей. Хорошую форму набрали с точки зрения понимания позиции и схемы, по которой играют.

Плюс психологическая уверенность в результате. Забивают хорошие мячи, команда на ходу. Конечно, все мы ждем очень интересной игры. И «Спартак», и мы, хотим победить.

Понятно, что эта игра не станет определяющей, но на этом отрезке она важна для обеих команд», – заявил Семак.