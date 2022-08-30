Абаскаль объяснил, почему Умяров был капитаном «Спартака» в матче с «Крыльями»

Тут и так усе понятно...Чтобы поднять самооценку этого бедоносца.
Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал назначение Наиля Умярова капитаном команды в матче с «Крыльями Советов» (1:0).
«Что касается капитанской повязки, Наиль Умяров при голосовании перед началом сезона был очень близок, набрал много голосов.Сегодня на поле не было ни одного из капитанов, поэтому решили доверить эту повязку Умярову», – сказал Абаскаль.
- Единственный гол в матче забил 18-летний Павел Мелешин.
- Сын экс-игрока «Спартака» Алексея Мелешина отличился в дебютном матче за клуб.
- Следующий соперник «Спартака» – «Зенит» (4 сентября).