Абаскаль объяснил, почему Умяров был капитаном «Спартака» в матче с «Крыльями»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал назначение Наиля Умярова капитаном команды в матче с «Крыльями Советов» (1:0).

«Что касается капитанской повязки, Наиль Умяров при голосовании перед началом сезона был очень близок, набрал много голосов.Сегодня на поле не было ни одного из капитанов, поэтому решили доверить эту повязку Умярову», – сказал Абаскаль.