«Интересно, испугается ли Терюшков назвать Овечкина предателем?». Газзаев – о словах депутата про Захаряна

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев встал на защиту полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна, который может перейти в «Челси».

Депутат Госдумы РФ Роман Терюшков считает, что трансфер российского футболиста в английский клуб стал бы предательством.

«То, что Захарян будет представлять в Англии честь российского футбола – уже большое достижение.

«Челси» – один из лучших клубов Европы на данный момент. Сделал его таким Роман Абрамович.

Арсен, если перейдет в «Челси», продолжит российскую династию в этом клубе.

А что касается высказываний депутата Терюшкова – для того, чтобы так говорить, нужно хоть немного разбираться в футболе.

Интересно, назовет ли Терюшков предателем Александра Овечкина, играющего в США. Или испугается?» – сказал Газзаев.