«Интересно, испугается ли Терюшков назвать Овечкина предателем?». Газзаев – о словах депутата про Захаряна

Депутат Госдумы РФ, бывший чемпион мира по боксу Николай Валуев высказался по поводу многочисленных предложений другого депутата — Романа Терюшкова.....
«Честно говоря, господин Терюшков начинает надоедать со своими предложениями и заявлениями...."
Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев встал на защиту полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна, который может перейти в «Челси».
Депутат Госдумы РФ Роман Терюшков считает, что трансфер российского футболиста в английский клуб стал бы предательством.
«То, что Захарян будет представлять в Англии честь российского футбола – уже большое достижение.
«Челси» – один из лучших клубов Европы на данный момент. Сделал его таким Роман Абрамович.
Арсен, если перейдет в «Челси», продолжит российскую династию в этом клубе.
А что касается высказываний депутата Терюшкова – для того, чтобы так говорить, нужно хоть немного разбираться в футболе.
Интересно, назовет ли Терюшков предателем Александра Овечкина, играющего в США. Или испугается?» – сказал Газзаев.