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    «Интересно, испугается ли Терюшков назвать Овечкина предателем?». Газзаев – о словах депутата про Захаряна

    Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев встал на защиту полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна, который может перейти в «Челси».

    Депутат Госдумы РФ Роман Терюшков считает, что трансфер российского футболиста в английский клуб стал бы предательством.

    «То, что Захарян будет представлять в Англии честь российского футбола – уже большое достижение.

    «Челси» – один из лучших клубов Европы на данный момент. Сделал его таким Роман Абрамович.

    Арсен, если перейдет в «Челси», продолжит российскую династию в этом клубе.

    А что касается высказываний депутата Терюшкова – для того, чтобы так говорить, нужно хоть немного разбираться в футболе.

    Интересно, назовет ли Терюшков предателем Александра Овечкина, играющего в США. Или испугается?» – сказал Газзаев.

    • 19-летний Захарян – воспитанник «Динамо».
    • За основную команду провел 53 матча, забил 13 голов и сделал 16 ассистов.
    • Сообщалось, что «Челси» готов выкупить россиянина за 15 миллионов евро и заключить с ним контракт до 2028 года.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 16:16
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +108

      Miru mir 7 минут назад

      Депутат Госдумы РФ, бывший чемпион мира по боксу Николай Валуев высказался по поводу многочисленных предложений другого депутата — Романа Терюшкова.....
      «Честно говоря, господин Терюшков начинает надоедать со своими предложениями и заявлениями...."

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +108

      Miru mir 11 минут назад

      Известный комментатор Геннадий Орлов высказал мнение по поводу обвинений в адрес Сергея Юрана в организации договорного матча...
      "Ну, нет, я думаю, что это неправда. Там другие какие-то причины, которые не называют. . ..Замечательный тренер. Юран, конечно, своеобразный, эпатажный, резкий, но тренер он замечательный для России. Он место работы себе найдет.
      Но как ведет себя руководство клуба… Там Терюшков есть такой. Он очень много разглагольствует про спортсменов. Но, раз он депутат, пусть ответит на один вопрос: почему они живут лучше, чем остальные люди. Чем они отличаются от представителей их электората? Я смотрю Терюшкова: все его высказывания антиспортивные. Вот оттуда все идет. .....

      1
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      Рейтинг: +108

      Miru mir 15 минут назад

      Бывший защитник «Спартака» Эдуард Мор раскритиковал члена наблюдательного совета «Химок» Романа Терюшкова.
      ..... Да, он комментирует все, что угодно: что происходит и не происходит. И это, безусловно, никому не идет не пользу...... сейчас делает для «Химок» Терюшков – комментирует все подряд ежедневно, это все ассоциируется с клубом и негативно влияет на атмосферу вокруг команды.




      0
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      Рейтинг: +108

      Miru mir 22 минуты назад

      Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал высказывание депутата Госдумы Романа Терюшкова, который усмотрел в словах Дарьи Касаткиной о смене спортивного гражданства преступление против государства....."Пусть всех родственников высокопоставленных чиновников вернёт в Россию. А то у кого дочки, у кого сыновья — и все за рубежом", — цитирует Тихонова "Матч ТВ".

      2
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      Рейтинг: +2123

      АЛЕКС 58 22 минуты назад

      У самого сколько гражданств? Все лже-патриоты из Думы имеют как минимум два гражданства

      3
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      Рейтинг: +142

      Zlatan2718 28 минут назад

      Терешков позор России

      3
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      Рейтинг: +108

      Miru mir 29 минут назад

      Ирина Роднина раскритиковала депутата Романа Терюшкова----«Какой реакции мы ждем, если сами обвиняем спортсменов в предательстве и госизмене? Именно отсюда и появляются желание других стран предоставить российским спортсменам политическое убежище и разговоры о смене гражданства.
      Терюшков продолжает говорить очередные глупости. Нельзя осуждать за смену гражданства. Это ни в коем случае не предательство. Мало ли у кого какая ситуация? Это личный выбор спортсмена. У нас свобода выбора, за которую страна и народ достаточно долго боролись»-------------------------

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +108

      Miru mir > Miru mir 29 минут назад

      Депутат Госдумы Роман Терюшков в своем Telegram-канале попросил актера Сергея Безрукова не сниматься в документальном фильме о фигуристке Ирине Родниной.
      «Я полагал, что Сергей Безруков поддерживает СВО и курс на национальную безопасность нашей Родины. Обращусь к нему с призывом отвергнуть предложение съемок в этом кино», — написал Терюшков.
      Он также призвал всех патриотов России попросить Безрукова отказаться от роли в этом фильме.



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      Рейтинг: +1715

      gor77 33 минуты назад

      Очень точно подходит для этого товарища:
      "Чего больше всего хочется, когда влезешь наверх? Плюнуть вниз." М. М. Жванецкий

      2
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      Рейтинг: +108

      Miru mir 38 минут назад

      Олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Мария Ласицкене заявила что кто-нибудь мог бы уже заступиться за спортсменов, которых постоянно критикует член комитета Госдумы по физической культуре и спорту Роман Терюшков.

      «Депутат Роман Терюшков каждый день что-то говорит спортсменам. Нельзя делать каминг-аут, нельзя советовать менять гражданство, еще что-то нельзя делать. И наше спортивное сообщество молчит — кроме Татьяны Тарасовой. Министр спорта молчит, глава ОКР молчит», — сказала Ласицкене.

      По ее словам, в России «можно каждый день хаять спортсменов и те люди, которые их должны защищать, молчат». «Хотя уже давно могли бы позвонить Роману Терюшкову и посоветовать ему заняться основной работой, а не каждый день оскорблять спортсменов»

      3
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      Рейтинг: +108

      Miru mir 39 минут назад

      Татьяна Тарасова заявила «РБК Спорт», что депутата нужно «гнать в шею» после таких предложений. «Смена гражданства — это личное дело каждого. Ему не в Госдуме сидеть, а в сумасшедшем доме. Гнать в шею. Злобный и глупый человек»

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      Рейтинг: +4510

      Enter2006 > Miru mir 3 минуты назад

      Всё верно, гнать его в шею нужно. Вчера кстати была похожая ветка про этого придурка депутата, модеры этого сайта всё удалили и запретили новые комменты писать. Я до сих пор озадачен, почему модеры этого сайта так сделали. С этой веткой могут поступить также.

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