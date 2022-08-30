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  • «Интересно, испугается ли Терюшков назвать Овечкина предателем?». Газзаев – о словах депутата про Захаряна

«Интересно, испугается ли Терюшков назвать Овечкина предателем?». Газзаев – о словах депутата про Захаряна

30 августа 2022, 16:16
18

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев встал на защиту полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна, который может перейти в «Челси».

Депутат Госдумы РФ Роман Терюшков считает, что трансфер российского футболиста в английский клуб стал бы предательством.

«То, что Захарян будет представлять в Англии честь российского футбола – уже большое достижение.

«Челси» – один из лучших клубов Европы на данный момент. Сделал его таким Роман Абрамович.

Арсен, если перейдет в «Челси», продолжит российскую династию в этом клубе.

А что касается высказываний депутата Терюшкова – для того, чтобы так говорить, нужно хоть немного разбираться в футболе.

Интересно, назовет ли Терюшков предателем Александра Овечкина, играющего в США. Или испугается?» – сказал Газзаев.

  • 19-летний Захарян – воспитанник «Динамо».
  • За основную команду провел 53 матча, забил 13 голов и сделал 16 ассистов.
  • Сообщалось, что «Челси» готов выкупить россиянина за 15 миллионов евро и заключить с ним контракт до 2028 года.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Челси Динамо Захарян Арсен Газзаев Валерий Терюшков Роман
Комментарии (18)
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Enter2006
1661865942
Хах, два депутата ГосДуры пособачились, бывает же ))
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Красногвардейчик
1661867146
Тетюшкин глупый депутат, его высказывания кроме как бредом, назвать нельзя
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gor77
1661867906
Очень точно подходит для этого товарища: "Чего больше всего хочется, когда влезешь наверх? Плюнуть вниз." М. М. Жванецкий
Ответить
Zlatan2718
1661868194
Терешков позор России
Ответить
АЛЕКС 58
1661868540
У самого сколько гражданств? Все лже-патриоты из Думы имеют как минимум два гражданства
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Добрый Бобер
1661871851
Терюшков - депутат ГД, а значит сам является предателем народа.
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САДЫЧОК
1661880133
Этот тип , разрушает этику нашего футбола ! Либо , он глуп , либо он дискредитирует власть , либо у него злой умысел !
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