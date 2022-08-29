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    Терюшков: «Уход Захаряна в «Челси» стал бы предательством. Он будет политической разменной фигурой»

    Депутат Госдумы РФ, член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков выступил против трансфера полузащитника Арсена Захаряна из «Динамо» в «Челси».

    «Для чего «Челси» покупает Захаряна? Мы помним фильм Евгения Савина. Мы помним слова Томаса Баха, что все, кто не осудил действия России, должны получить санкции.

    Что там станет с Захаряном? Он будет политической разменной фигурой. На нем хотят показать: смотрите, молодые спортсмены бегут из России.

    Уход Захаряна в «Челси» стал бы предательством. Это переход в Англию. Мы должны думать о спортивном суверенитете России», – заявил Терюшков в эфире «Матч ТВ».

    • 19-летний Захарян – воспитанник «Динамо».
    • За основную команду провел 53 матча, забил 13 голов и сделал 16 ассистов.
    • Сообщалось, что «Челси» готов выкупить россиянина за 15 миллионов евро и заключить с ним контракт до 2028 года.

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    Источник: «Матч ТВ»

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