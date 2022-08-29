Терюшков: «Уход Захаряна в «Челси» стал бы предательством. Он будет политической разменной фигурой»

Депутат Госдумы РФ, член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков выступил против трансфера полузащитника Арсена Захаряна из «Динамо» в «Челси».

«Для чего «Челси» покупает Захаряна? Мы помним фильм Евгения Савина. Мы помним слова Томаса Баха, что все, кто не осудил действия России, должны получить санкции.

Что там станет с Захаряном? Он будет политической разменной фигурой. На нем хотят показать: смотрите, молодые спортсмены бегут из России.

Уход Захаряна в «Челси» стал бы предательством. Это переход в Англию. Мы должны думать о спортивном суверенитете России», – заявил Терюшков в эфире «Матч ТВ».