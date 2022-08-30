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    Тарасов: «Нынешний «Локомотив» – это трагедия»

    Бывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов поделился мнением о выступлении московской команды в этом сезоне.

    – Нынешний «Локомотив» – трагедия?

    – Когда я был в команде, много раз менялось руководство, поэтому, когда нет результата, как сейчас, нужно что-то менять в клубе. Всю систему.

    Склоняюсь к тому, что нынешний «Локо» – это трагедия. Вопросы к руководству, надо что-то менять, раз такой результат. Эта команда должна быть всегда в тройке.

    • «Локомотив» набрал 9 очков в 7 турах РПЛ.
    • Команда идет на 8-м месте в таблице лиги.
    • 35-летний Тарасов выступал за клуб с 2010 по 2019 год.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1304

      balam 53 минуты назад

      уже выпустили?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4510

      Enter2006 59 минут назад

      Нынешний Дмитрий Тарасов - это трагедия! Бузова в акуе ))

      1
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