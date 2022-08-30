Тарасов: «Нынешний «Локомотив» – это трагедия»

Бывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов поделился мнением о выступлении московской команды в этом сезоне.

– Нынешний «Локомотив» – трагедия?

– Когда я был в команде, много раз менялось руководство, поэтому, когда нет результата, как сейчас, нужно что-то менять в клубе. Всю систему.

Склоняюсь к тому, что нынешний «Локо» – это трагедия. Вопросы к руководству, надо что-то менять, раз такой результат. Эта команда должна быть всегда в тройке.