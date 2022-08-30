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Тарасов: «Нынешний «Локомотив» – это трагедия»

30 августа 2022, 15:43
2

Бывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов поделился мнением о выступлении московской команды в этом сезоне.

– Нынешний «Локомотив» – трагедия?

– Когда я был в команде, много раз менялось руководство, поэтому, когда нет результата, как сейчас, нужно что-то менять в клубе. Всю систему.

Склоняюсь к тому, что нынешний «Локо» – это трагедия. Вопросы к руководству, надо что-то менять, раз такой результат. Эта команда должна быть всегда в тройке.

  • «Локомотив» набрал 9 очков в 7 турах РПЛ.
  • Команда идет на 8-м месте в таблице лиги.
  • 35-летний Тарасов выступал за клуб с 2010 по 2019 год.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Локомотив Тарасов Дмитрий
Комментарии (2)
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Enter2006
1661866362
Нынешний Дмитрий Тарасов - это трагедия! Бузова в акуе ))
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balam
1661866752
уже выпустили?
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