Зиньковский: «Хочется услышать на поле гимн Лиги чемпионов! Для любого футболиста это космос»

Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский рассказал о своем желании поиграть в еврокубках.
– Сейчас продолжаешь следить за европейским футболом?
– Мало что показывают, поэтому включаю только обзоры ведущих клубов из топ-чемпионатов.
– Переход в «Спартак» – это обычно еще и возможность показать себя в Европе. Сильно переживаешь, что в данный момент это невозможно?
– Конечно, я надеялся, что ситуация изменится. Ведь «Спартак» в прошлом сезоне выиграл Кубок, а это дает прямую путевку в группу Лиги Европы.
Хочется выйти на поле и услышать гимн. Особенно Лиги чемпионов! Для любого футболиста это космос.
Я следил за играми «Спартака» в Лиге Европы в прошлом сезоне, в том числе и из-за Наиля [Умярова].
Иногда мы в «Крыльях» даже совместные просмотры устраивали. Команда показала крутой результат!
- В прошлом сезоне «Спартак» выиграл Лигу Европы с «Наполи», «Лестером» и «Легией».
- Команда вышла в 1/8 финала турнира, но ее исключили из-за санкций УЕФА.
- Клубы РПЛ отстранены от участия в еврокубках до конца сезона-2022/23.