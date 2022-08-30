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    Зиньковский: «Хочется услышать на поле гимн Лиги чемпионов! Для любого футболиста это космос»

    Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский рассказал о своем желании поиграть в еврокубках.

    – Сейчас продолжаешь следить за европейским футболом?

    – Мало что показывают, поэтому включаю только обзоры ведущих клубов из топ-чемпионатов.

    – Переход в «Спартак» – это обычно еще и возможность показать себя в Европе. Сильно переживаешь, что в данный момент это невозможно?

    – Конечно, я надеялся, что ситуация изменится. Ведь «Спартак» в прошлом сезоне выиграл Кубок, а это дает прямую путевку в группу Лиги Европы.

    Хочется выйти на поле и услышать гимн. Особенно Лиги чемпионов! Для любого футболиста это космос.

    Я следил за играми «Спартака» в Лиге Европы в прошлом сезоне, в том числе и из-за Наиля [Умярова].

    Иногда мы в «Крыльях» даже совместные просмотры устраивали. Команда показала крутой результат!

    • В прошлом сезоне «Спартак» выиграл Лигу Европы с «Наполи», «Лестером» и «Легией».
    • Команда вышла в 1/8 финала турнира, но ее исключили из-за санкций УЕФА.
    • Клубы РПЛ отстранены от участия в еврокубках до конца сезона-2022/23.

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    Источник: сайт «Спартака»

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