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  • Зиньковский: «Хочется услышать на поле гимн Лиги чемпионов! Для любого футболиста это космос»

Зиньковский: «Хочется услышать на поле гимн Лиги чемпионов! Для любого футболиста это космос»

30 августа 2022, 15:18

Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский рассказал о своем желании поиграть в еврокубках.

– Сейчас продолжаешь следить за европейским футболом?

– Мало что показывают, поэтому включаю только обзоры ведущих клубов из топ-чемпионатов.

– Переход в «Спартак» – это обычно еще и возможность показать себя в Европе. Сильно переживаешь, что в данный момент это невозможно?

– Конечно, я надеялся, что ситуация изменится. Ведь «Спартак» в прошлом сезоне выиграл Кубок, а это дает прямую путевку в группу Лиги Европы.

Хочется выйти на поле и услышать гимн. Особенно Лиги чемпионов! Для любого футболиста это космос.

Я следил за играми «Спартака» в Лиге Европы в прошлом сезоне, в том числе и из-за Наиля [Умярова].

Иногда мы в «Крыльях» даже совместные просмотры устраивали. Команда показала крутой результат!

  • В прошлом сезоне «Спартак» выиграл Лигу Европы с «Наполи», «Лестером» и «Легией».
  • Команда вышла в 1/8 финала турнира, но ее исключили из-за санкций УЕФА.
  • Клубы РПЛ отстранены от участия в еврокубках до конца сезона-2022/23.

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Источник: сайт «Спартака»
Россия. Премьер-лига Спартак Зиньковский Антон
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