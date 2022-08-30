Зиньковский: «Хочется услышать на поле гимн Лиги чемпионов! Для любого футболиста это космос»

Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский рассказал о своем желании поиграть в еврокубках.

– Сейчас продолжаешь следить за европейским футболом?

– Мало что показывают, поэтому включаю только обзоры ведущих клубов из топ-чемпионатов.

– Переход в «Спартак» – это обычно еще и возможность показать себя в Европе. Сильно переживаешь, что в данный момент это невозможно?

– Конечно, я надеялся, что ситуация изменится. Ведь «Спартак» в прошлом сезоне выиграл Кубок, а это дает прямую путевку в группу Лиги Европы.

Хочется выйти на поле и услышать гимн. Особенно Лиги чемпионов! Для любого футболиста это космос.

Я следил за играми «Спартака» в Лиге Европы в прошлом сезоне, в том числе и из-за Наиля [Умярова].

Иногда мы в «Крыльях» даже совместные просмотры устраивали. Команда показала крутой результат!