Зиньковский – об ошибке Умярова в игре с «Динамо»: «Его мама заплакала на трибуне»

Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский высказался о результативной ошибке Наиля Умярова в матче 6-го тура РПЛ с «Динамо» (0:1).

— Главным событием дерби с «Динамо» стала ошибка Наиля Умярова, с которым ты знаком уже многие годы. Поддержал его отдельно после игры?

— В такие моменты все прекрасно всe понимают, и сам футболист — особенно. Во время матча я Наилю ничего не говорил, потому что ему важно было собраться после сложного момента и продолжить играть.

Уже после финального свистка, конечно, подбодрил его.

На следующий день мы ехали вместе на тренировку, еще раз обсудили произошедшее. Моя жена смотрела матч на трибуне вместе с супругой Наиля и его мамой, которая эмоционально отреагировала на этот момент и даже немного заплакала. Мне стало не по себе, когда я это узнал, поэтому еще раз посочувствовал Наилю.

Это футбол, такое может случиться с каждым. Особенно с теми, кто играет ближе к своим воротам: вратарями, защитниками и опорниками. Думаю, все заметили, как команда отреагировала на поле на этот эпизод: все ребята сразу подбежали к Наилю и старались его поддержать.

Это лучшим образом показывает отличную атмосферу в коллективе. Все действительно друг за друга переживают, это круто! Поэтому спасибо ребятам, они молодцы!