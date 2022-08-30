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    Зиньковский – об ошибке Умярова в игре с «Динамо»: «Его мама заплакала на трибуне»

    Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский высказался о результативной ошибке Наиля Умярова в матче 6-го тура РПЛ с «Динамо» (0:1).

    — Главным событием дерби с «Динамо» стала ошибка Наиля Умярова, с которым ты знаком уже многие годы. Поддержал его отдельно после игры?

    — В такие моменты все прекрасно всe понимают, и сам футболист — особенно. Во время матча я Наилю ничего не говорил, потому что ему важно было собраться после сложного момента и продолжить играть.

    Уже после финального свистка, конечно, подбодрил его.

    На следующий день мы ехали вместе на тренировку, еще раз обсудили произошедшее. Моя жена смотрела матч на трибуне вместе с супругой Наиля и его мамой, которая эмоционально отреагировала на этот момент и даже немного заплакала. Мне стало не по себе, когда я это узнал, поэтому еще раз посочувствовал Наилю.

    Это футбол, такое может случиться с каждым. Особенно с теми, кто играет ближе к своим воротам: вратарями, защитниками и опорниками. Думаю, все заметили, как команда отреагировала на поле на этот эпизод: все ребята сразу подбежали к Наилю и старались его поддержать.

    Это лучшим образом показывает отличную атмосферу в коллективе. Все действительно друг за друга переживают, это круто! Поэтому спасибо ребятам, они молодцы!

    • «Динамо» после игры показало голевую ошибку Умярова под песню Клавы Коки «Бумеранг».
    • Умяров после победного финала Кубка России против «Динамо» написал в социальной сети, как намеренно давил на соперника перед исполнением им пенальти. В итоге был промах.
    • Спартаковец взял ответственность за поражение на себя.

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    Источник: сайт «Спартака»

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    Сегодня, 12:57
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +16919

      Cleaner 1 час назад

      ЭТОТ Спартак чемпионом НЕ БУДЕТ! Потому как НЕДОСТОИН.(

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +25154

      JTherry > Cleaner 37 минут назад

      конюшня тем более НЕДОСТОЙНА быть чемпионом... и вообще не каркай тут, парнокопытное...))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15337

      NewLife 1 час назад

      Пожалей маму, попросись на лавку.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +25154

      JTherry 1 час назад

      Умяров за 7 туров не провел ни одного матча без косяков, ему бы перезагрузку провести на лавке...

      4
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      Рейтинг: +7359

      nik55 1 час назад

      очень дорогая ошибка---3 очка

      5
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      Рейтинг: +15106

      Fusballer > nik55 23 минуты назад

      Формально 1 очко)))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +32670

      oyabun 1 час назад

      Наилю пора отдохнуть на лавочке, а в тренировочные дни наоборот, оставаться после тренировок и работать индивидуально. Потому что косячит в каждом матче и это еще повезло что так "результативно" накосячил только с динамиками.

      4
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      Рейтинг: +16919

      Cleaner > oyabun 1 час назад

      Наилю тренировки НЕ ПОМОГУТ. Он достиг своего потолка.

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