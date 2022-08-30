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  • Зиньковский – об ошибке Умярова в игре с «Динамо»: «Его мама заплакала на трибуне»

Зиньковский – об ошибке Умярова в игре с «Динамо»: «Его мама заплакала на трибуне»

30 августа 2022, 12:57
7

Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский высказался о результативной ошибке Наиля Умярова в матче 6-го тура РПЛ с «Динамо» (0:1).

— Главным событием дерби с «Динамо» стала ошибка Наиля Умярова, с которым ты знаком уже многие годы. Поддержал его отдельно после игры?

— В такие моменты все прекрасно всe понимают, и сам футболист — особенно. Во время матча я Наилю ничего не говорил, потому что ему важно было собраться после сложного момента и продолжить играть.

Уже после финального свистка, конечно, подбодрил его.

На следующий день мы ехали вместе на тренировку, еще раз обсудили произошедшее. Моя жена смотрела матч на трибуне вместе с супругой Наиля и его мамой, которая эмоционально отреагировала на этот момент и даже немного заплакала. Мне стало не по себе, когда я это узнал, поэтому еще раз посочувствовал Наилю.

Это футбол, такое может случиться с каждым. Особенно с теми, кто играет ближе к своим воротам: вратарями, защитниками и опорниками. Думаю, все заметили, как команда отреагировала на поле на этот эпизод: все ребята сразу подбежали к Наилю и старались его поддержать.

Это лучшим образом показывает отличную атмосферу в коллективе. Все действительно друг за друга переживают, это круто! Поэтому спасибо ребятам, они молодцы!

  • «Динамо» после игры показало голевую ошибку Умярова под песню Клавы Коки «Бумеранг».
  • Умяров после победного финала Кубка России против «Динамо» написал в социальной сети, как намеренно давил на соперника перед исполнением им пенальти. В итоге был промах.
  • Спартаковец взял ответственность за поражение на себя.

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Источник: сайт «Спартака»
Россия. Премьер-лига Спартак Зиньковский Антон Умяров Наиль
Комментарии (7)
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oyabun
1661854151
Наилю пора отдохнуть на лавочке, а в тренировочные дни наоборот, оставаться после тренировок и работать индивидуально. Потому что косячит в каждом матче и это еще повезло что так "результативно" накосячил только с динамиками.
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nik55
1661854514
очень дорогая ошибка---3 очка
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JTherry
1661855073
Умяров за 7 туров не провел ни одного матча без косяков, ему бы перезагрузку провести на лавке...
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NewLife
1661855208
Пожалей маму, попросись на лавку.
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vladik12
1661859695
Плакала, что сынок такой полоротый?
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