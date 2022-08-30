«С ним давно все понятно». Карпин – о Терюшкове, который сравнил с предательством возможный уход Захаряна в «Челси»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал слова члена наблюдательного совета «Химок» Романа Терюшкова, который посчитал предательством возможный переход Арсена Захаряна из «Динамо» в «Челси».

«С Терюшковым и его сомнительными заявлениями уже давно все понятно. Очень странная позиция. Для любого адекватного человека его слова вызовут недоумение. Все наши спортсмены, которые уже находятся в других странах, тоже предатели?

Если у Захаряна есть возможность играть в таком солидном чемпионате, тем более в таком молодом возрасте – нужно уезжать», – сказал Карпин.