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    «С ним давно все понятно». Карпин – о Терюшкове, который сравнил с предательством возможный уход Захаряна в «Челси»

    Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал слова члена наблюдательного совета «Химок» Романа Терюшкова, который посчитал предательством возможный переход Арсена Захаряна из «Динамо» в «Челси».

    «С Терюшковым и его сомнительными заявлениями уже давно все понятно. Очень странная позиция. Для любого адекватного человека его слова вызовут недоумение. Все наши спортсмены, которые уже находятся в других странах, тоже предатели?

    Если у Захаряна есть возможность играть в таком солидном чемпионате, тем более в таком молодом возрасте – нужно уезжать», – сказал Карпин.

    • 19-летний Захарян – воспитанник «Динамо».
    • За основную команду провел 53 матча, забил 13 голов и сделал 16 ассистов.
    • Сообщалось, что «Челси» готов выкупить россиянина за 15 миллионов евро и заключить с ним контракт до 2028 года.

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    Источник: «РБК-Спорт»

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    Сегодня, 07:59
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +72

      Romeo 123 59 минут назад

      А не предательство ездить по Европам и Америкам отдыхать депутатам ?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1951

      Vitaga 1 час назад

      идиот - этот терюшков. бедные Химки. не понимать очевидного что любой наш игрок в топовом клубе - только престиж поднимает страны.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5364

      Беспонтий 1 час назад

      хорошо пнул круглого депутата
      как говорится
      пыром

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4501

      Enter2006 1 час назад

      Карпин – о Терюшкове:
      "Сказочный дол б.о.ё. б! Зачем его только из больницы выпустили?"

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5889

      Давид59 1 час назад

      Член наблюдательного совета Химок. Ну член и есть член.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +4501

      Enter2006 > Давид59 1 час назад

      Это точно! ) И тут вот какой нонсенс, член у которого нет члена, так как ведёт себя как баба сплетница. Зарему уже переплюнул своими высказываниями.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: -16

      Житель планетв Земля 2 часа назад

      Терюшонков уже много раз пургу гнал...

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +612

      чаппай 2 часа назад

      Георгич, поаккуратнее, в швабростане боже упаси что-нибудь не то про бандитскую власть вслух сказать

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +6093

      Добрый Бобер 2 часа назад

      Терюшков - депутат ГД, а значит пособник действующей власти, а следовательно сам предатель народа.

      9
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      Рейтинг: +11495

      Алексей З 2 часа назад

      Сейчас вата-патриоты на карпина накинутся. Припомнят эстонское происхождение.
      ФАС !!!

      6
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