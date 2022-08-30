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  • «С ним давно все понятно». Карпин – о Терюшкове, который сравнил с предательством возможный уход Захаряна в «Челси»

«С ним давно все понятно». Карпин – о Терюшкове, который сравнил с предательством возможный уход Захаряна в «Челси»

30 августа 2022, 07:59
2

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал слова члена наблюдательного совета «Химок» Романа Терюшкова, который посчитал предательством возможный переход Арсена Захаряна из «Динамо» в «Челси».

«С Терюшковым и его сомнительными заявлениями уже давно все понятно. Очень странная позиция. Для любого адекватного человека его слова вызовут недоумение. Все наши спортсмены, которые уже находятся в других странах, тоже предатели?

Если у Захаряна есть возможность играть в таком солидном чемпионате, тем более в таком молодом возрасте – нужно уезжать», – сказал Карпин.

  • 19-летний Захарян – воспитанник «Динамо».
  • За основную команду провел 53 матча, забил 13 голов и сделал 16 ассистов.
  • Сообщалось, что «Челси» готов выкупить россиянина за 15 миллионов евро и заключить с ним контракт до 2028 года.

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Источник: «РБК-Спорт»
Россия. Премьер-лига Химки Захарян Арсен Карпин Валерий Терюшков Роман
Комментарии (2)
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BRO_football
1661851223
С Терюшковым действительно всё понятно. Кто такого некомпетентного человека допустил до участия в управлении футбольного клуба, непонятно. Развалил Химки, теперь вот хочет сборную России развалить. За столько лет самые умные люди из РФС и Госдумы не могли построить в России нормальную систему выращивания качественных молодых футболистов. Вот кто предатели Родины! Таких талантов как Захарян появляется один на миллион. Но даже им некоторые депутаты "вставляют палки в колёса" и не дают возможности для дальнейшего развития.
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Добрый Бобер
1661871666
Терюшков - депутат ГД, а значит сам является предателем народа.
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