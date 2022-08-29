Слуцкий и футболисты «Крыльев Советов» приехали на суд по делу Ларина

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий приехал на судебное заседание по делу экс-директора спортивной школы «Чертаново» Николая Ларина.
На заседание суда также прибыли Роман Ежов, Сергей Пиняев, Максим Глушенков и другие игроки «Крыльев Советов», а также главный тренер самарцев Игорь Осинькин.
- Экс-функционер подозревается в мошенничестве в особо крупном размере.
- При Ларине «Чертаново» боролся за выход в РПЛ, а сейчас играет во Второй лиге.
- Клуб разгромно проиграл 2DROTS в 1-м раунде Кубка России.
Источник: «Матч ТВ»