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    Слуцкий и футболисты «Крыльев Советов» приехали на суд по делу Ларина

    Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий приехал на судебное заседание по делу экс-директора спортивной школы «Чертаново» Николая Ларина.

    На заседание суда также прибыли Роман Ежов, Сергей Пиняев, Максим Глушенков и другие игроки «Крыльев Советов», а также главный тренер самарцев Игорь Осинькин.

    • Экс-функционер подозревается в мошенничестве в особо крупном размере.
    • При Ларине «Чертаново» боролся за выход в РПЛ, а сейчас играет во Второй лиге.
    • Клуб разгромно проиграл 2DROTS в 1-м раунде Кубка России.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 14:51
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +71

      Romeo 123 1 час назад

      А слуцкий при чём????

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