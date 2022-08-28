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    Циннбауэр объяснил плохой старт «Локомотива» в РПЛ

    Главный тренер «Локомотива» Йозеф Циннбауэр дал комментарий после матча с «Оренбургом» (5:1). Немецкий специалист объяснил плохой старт команды в чемпионате.

    «Каждый матч мы показывали неплохую игру, но нам не удавалось забить и реализовать свои моменты. Как только забиваешь первый гол, появляется уверенность в себе. Мы теряли игроков, кто-то уходил, у кого-то были травмы.

    Команда чувствует, что у нас есть единение. Но работа еще не окончена, скоро предстоит новый матч», – сказал Циннбауэр.

    • «Локо» выиграл 2 матча подряд и поднялся на 8-е место.
    • Следующая игра – 4 сентября против «Ахмата».

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    Источник: «Чемпионат»

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