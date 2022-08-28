Циннбауэр объяснил плохой старт «Локомотива» в РПЛ

Главный тренер «Локомотива» Йозеф Циннбауэр дал комментарий после матча с «Оренбургом» (5:1). Немецкий специалист объяснил плохой старт команды в чемпионате.

«Каждый матч мы показывали неплохую игру, но нам не удавалось забить и реализовать свои моменты. Как только забиваешь первый гол, появляется уверенность в себе. Мы теряли игроков, кто-то уходил, у кого-то были травмы.

Команда чувствует, что у нас есть единение. Но работа еще не окончена, скоро предстоит новый матч», – сказал Циннбауэр.