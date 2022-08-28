Циннбауэр объяснил плохой старт «Локомотива» в РПЛ

Главный тренер «Локомотива» Йозеф Циннбауэр дал комментарий после матча с «Оренбургом» (5:1). Немецкий специалист объяснил плохой старт команды в чемпионате.
«Каждый матч мы показывали неплохую игру, но нам не удавалось забить и реализовать свои моменты. Как только забиваешь первый гол, появляется уверенность в себе. Мы теряли игроков, кто-то уходил, у кого-то были травмы.
Команда чувствует, что у нас есть единение. Но работа еще не окончена, скоро предстоит новый матч», – сказал Циннбауэр.
- «Локо» выиграл 2 матча подряд и поднялся на 8-е место.
- Следующая игра – 4 сентября против «Ахмата».
Источник: «Чемпионат»