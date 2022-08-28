Тодорович из «Ахмата» выбыл до конца года

Защитник «Ахмата» Дарко Тодорович не появится на поле раньше следующего года.
«Тодорович в матче с «Крыльями Советов» получил травму – перелом нижней трети малоберцовой кости левой ноги. Он отправится в одну из специализированных зарубежных клиник для проведения операции. По предварительным оценкам, Дарко выбыл из строя до конца 2022 года», – написали грозненцы.
- 25-летний босниец стоит 700 тысяч евро.
- Тодорович в «Ахмате» с прошлого года.
- В сезоне РПЛ Тодорович не пропустил ни матча, сделал ассист.
Источник: телеграм-канал «Ахмата»