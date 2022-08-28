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    Тодорович из «Ахмата» выбыл до конца года

    Защитник «Ахмата» Дарко Тодорович не появится на поле раньше следующего года.

    «Тодорович в матче с «Крыльями Советов» получил травму – перелом нижней трети малоберцовой кости левой ноги. Он отправится в одну из специализированных зарубежных клиник для проведения операции. По предварительным оценкам, Дарко выбыл из строя до конца 2022 года», – написали грозненцы.

    • 25-летний босниец стоит 700 тысяч евро.
    • Тодорович в «Ахмате» с прошлого года.
    • В сезоне РПЛ Тодорович не пропустил ни матча, сделал ассист.

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    Источник: телеграм-канал «Ахмата»

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