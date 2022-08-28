Орещук: «Захарян мыслями уже не здесь»

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук оценил игру команды после матча седьмого тура РПЛ против «Пари НН» (2:2). Москвичи вели в два мяча.

— С чем связана такая нестабильность «Динамо» в матчах?

— С центром поля. Оттуда все проблемы. Не знаю, что происходит с Арсеном Захаряном, но мыслями он уже не здесь. Не хватает игрока, похожего на Себастьяна Шиманьски. Красная карточка Роберто Фернандесу показана по делу.

Захаряна за 15 миллионов евро хочет купить «Челси».

Захарян – воспитанник «Динамо».

За основную команду провел 52 матча, забил 13 голов и сделал 16 ассистов.

Кто такая Рафаэла Пимента – глава агентства Райолы после его смерти: это она ведет трансфер Захаряна в «Чeлси»