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    Орещук: «Захарян мыслями уже не здесь»

    Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук оценил игру команды после матча седьмого тура РПЛ против «Пари НН» (2:2). Москвичи вели в два мяча.

    — С чем связана такая нестабильность «Динамо» в матчах?

    — С центром поля. Оттуда все проблемы. Не знаю, что происходит с Арсеном Захаряном, но мыслями он уже не здесь. Не хватает игрока, похожего на Себастьяна Шиманьски. Красная карточка Роберто Фернандесу показана по делу.

    • Захаряна за 15 миллионов евро хочет купить «Челси».
    • Захарян – воспитанник «Динамо».
    • За основную команду провел 52 матча, забил 13 голов и сделал 16 ассистов.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +7405

      Томик 1 час назад

      "мыслями не здесь"? А что, когда-то он был здесь мыслями и великолепно играл? Просто мальчик талантливый. Ему б всегда в юношах мячик пинать. А тут работать надо, пахать. А он не может. Вот и всё. Какие нахрен ещё мысли у него?

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