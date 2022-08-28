Орещук: «Захарян мыслями уже не здесь»

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук оценил игру команды после матча седьмого тура РПЛ против «Пари НН» (2:2). Москвичи вели в два мяча.
— С чем связана такая нестабильность «Динамо» в матчах?
— С центром поля. Оттуда все проблемы. Не знаю, что происходит с Арсеном Захаряном, но мыслями он уже не здесь. Не хватает игрока, похожего на Себастьяна Шиманьски. Красная карточка Роберто Фернандесу показана по делу.
- Захаряна за 15 миллионов евро хочет купить «Челси».
- Захарян – воспитанник «Динамо».
- За основную команду провел 52 матча, забил 13 голов и сделал 16 ассистов.
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Источник: «РБ Спорт»