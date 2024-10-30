Возвращение Захаряна в состав «Сосьедада» отложено

Пресс-атташе «Реала Сосьедад» Йон Андер Мундуате рассказал, что российский полузащитник Арсен Захарян не сможет сыграть за команду на этой неделе.
Россиянин летом получил травму лодыжки и перенес операцию.
«Сможет ли Захарян принять участие в матчах на этой неделе? Он еще не готов играть. Пока не понятно, сколько времени ему еще потребуется для полного восстановления. Нужно больше тренировок», – сказал Мундуате.
- На этой неделе «Реал Сосьедад» сыграет с «Хове» (31 октября в Кубке Испании) и «Севильей» (3 ноября в Ла Лиге).
- Захарян возобновил тренировки с командой 17 октября.
- Ожидалось, что футболист может выйти на поле в игре с «Хове», но теперь его дебют в нынешнем сезоне отложен.
Источник: Sport24