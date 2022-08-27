«Химки»: «Если мы пригласили Писарева, нужно дать ему время!»

Генеральный директор «Химок» Дмитрий Ульянов дал понять, что клуб не планирует увольнять главного тренера Николая Писарева.

«Есть ли у Писарева кредит доверия? У всех тренеров складывается по-разному. Есть специалисты, которые приходят и ставят хорошую игру, но без результата. У кого-то получается иначе. На сегодняшний день мы не можем понять, что происходит.

Результата у нас нет, в ближайшие дни будем на это реагировать. Любому тренеру нужно время. Тем более, Николай Николаевич пришел в команду и сразу же заболел. Мое мнение: если мы уже пригласили такого тренера, нужно дать ему время для работы!» – сказал Ульянов.