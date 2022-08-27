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  • «Химки»: «Если мы пригласили Писарева, нужно дать ему время!»

«Химки»: «Если мы пригласили Писарева, нужно дать ему время!»

27 августа 2022, 15:23
5

Генеральный директор «Химок» Дмитрий Ульянов дал понять, что клуб не планирует увольнять главного тренера Николая Писарева.

«Есть ли у Писарева кредит доверия? У всех тренеров складывается по-разному. Есть специалисты, которые приходят и ставят хорошую игру, но без результата. У кого-то получается иначе. На сегодняшний день мы не можем понять, что происходит.

Результата у нас нет, в ближайшие дни будем на это реагировать. Любому тренеру нужно время. Тем более, Николай Николаевич пришел в команду и сразу же заболел. Мое мнение: если мы уже пригласили такого тренера, нужно дать ему время для работы!» – сказал Ульянов.

  • Писарев возглавил команду вместо Сергея Юрана.
  • При Писареве у «Химок» 3 поражения подряд.
  • Другой руководитель «Химок» Роман Терюшков допустил скорую отставку Писарева.

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Источник: телеграм-канал «Спорт-Экспресса»
Россия. Премьер-лига Химки Писарев Николай
Комментарии (5)
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Беспонтий
1661603141
загадочней команды нет пока ну может кроме спартака
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vladimir-7
1661605600
Тарханов просится в Химки вместо Писарева
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SergioOr
1661605678
В первую лигу вылетите, и пусть тоже тренирует, время будет 100%
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edw7777
1661614323
Футбольный бог наказывает... Зачем надо было увольнять тренера, приносившего и игру, и результат?! Вспомните Дель Боске.
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