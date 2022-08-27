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    «Химки»: «Если мы пригласили Писарева, нужно дать ему время!»

    Генеральный директор «Химок» Дмитрий Ульянов дал понять, что клуб не планирует увольнять главного тренера Николая Писарева.

    «Есть ли у Писарева кредит доверия? У всех тренеров складывается по-разному. Есть специалисты, которые приходят и ставят хорошую игру, но без результата. У кого-то получается иначе. На сегодняшний день мы не можем понять, что происходит.

    Результата у нас нет, в ближайшие дни будем на это реагировать. Любому тренеру нужно время. Тем более, Николай Николаевич пришел в команду и сразу же заболел. Мое мнение: если мы уже пригласили такого тренера, нужно дать ему время для работы!» – сказал Ульянов.

    • Писарев возглавил команду вместо Сергея Юрана.
    • При Писареве у «Химок» 3 поражения подряд.
    • Другой руководитель «Химок» Роман Терюшков допустил скорую отставку Писарева.

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    Источник: телеграм-канал «Спорт-Экспресса»

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    Сегодня, 15:23
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +27

      SergioOr 2 минуты назад

      В первую лигу вылетите, и пусть тоже тренирует, время будет 100%

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25572

      vladimir-7 4 минуты назад

      Тарханов просится в Химки вместо Писарева

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5195

      Беспонтий 44 минуты назад

      загадочней команды нет пока
      ну может
      кроме спартака

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5174

      Красногорск_Фан > Беспонтий 39 минут назад

      Да ладно вам!
      Идут уверенно в пердив.
      Пари НН, Локомотив.

      0
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