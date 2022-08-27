Писарева могут через неделю уволить из «Химок»

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков прояснил будущее главного тренера команды Николая Писарева.

По его словам, 53-летний специалист может покинуть занимаемый пост ровно через неделю – 3 сентября.

«Уже третий матч у команды ничего не получается на поле. Баланс забитых и пропущенных – 10:2. Это никуда не годится! У команды, которой всe получалось буквально три тура назад, теперь такие результаты...

На следующей неделе хотим встретиться с менеджментом клуба, чтобы обсудить, что вообще происходит в команде. Непонятно, почему пропала игра, не видно структуры.

Впереди тяжeлая кубковая игра, а потом матч с «Оренбургом» на выезде. После этих матчей будем заслушивать тренерский штаб и принимать решение по будущему.

Писарев может быть уволен. На дно турнирной таблицы попасть очень просто, а выбираться крайне тяжело. Если у «Химок» будет четыре проигрыша...

Все помнят прошлый сезон, мы не хотим снова ставить себя в это положение. Тренерский штаб должен сделать для себя выводы. Вопрос печальности в самой игре.

Моe мнение, что причиной является работа Писарева и тренерского штаба», – сказал Терюшков.