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    Писарева могут через неделю уволить из «Химок»

    Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков прояснил будущее главного тренера команды Николая Писарева.

    По его словам, 53-летний специалист может покинуть занимаемый пост ровно через неделю – 3 сентября.

    «Уже третий матч у команды ничего не получается на поле. Баланс забитых и пропущенных – 10:2. Это никуда не годится! У команды, которой всe получалось буквально три тура назад, теперь такие результаты...

    На следующей неделе хотим встретиться с менеджментом клуба, чтобы обсудить, что вообще происходит в команде. Непонятно, почему пропала игра, не видно структуры.

    Впереди тяжeлая кубковая игра, а потом матч с «Оренбургом» на выезде. После этих матчей будем заслушивать тренерский штаб и принимать решение по будущему.

    Писарев может быть уволен. На дно турнирной таблицы попасть очень просто, а выбираться крайне тяжело. Если у «Химок» будет четыре проигрыша...

    Все помнят прошлый сезон, мы не хотим снова ставить себя в это положение. Тренерский штаб должен сделать для себя выводы. Вопрос печальности в самой игре.

    Моe мнение, что причиной является работа Писарева и тренерского штаба», – сказал Терюшков.

    • Писарев возглавил «Химки» 10 августа вместо Сергея Юрана.
    • Под его руководством команда уступила «Ахмату» (1:3), «Локомотиву» (0:3) и «Сочи» (1:4).
    • 31 августа химчане сыграют в Кубке России с «Краснодаром», а 3 сентября – с «Оренбургом» в 8-м туре РПЛ.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии19
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      Рейтинг: +15019

      Fusballer 45 минут назад

      И снова попросят Юрана вернуться?)))

      2
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      ...
      Рейтинг: +4475

      Enter2006 > Fusballer 24 минуты назад

      Зная характер Юрана, он может прямым текстом на три буквы послать, даже если перед ним "член наблюдательного совета" клуба или "спонсор". Видимо так и случилось. Зато сынишка спонсора теперь каждую игру играет а не сидит на лавке. И, как говорится: "Результат на табло". И в итоге кто был прав поняли все, наверняка в руководстве Химок сейчас кипишь, не ожидали таких моментальных сливов...

      1
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      Рейтинг: +2122

      fakeid 54 минуты назад

      главное, что садыгов теперь играет

      3
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      ...
      Рейтинг: +4475

      Enter2006 > fakeid 45 минут назад

      Согласен ) Но если так дальше будет продолжаться и клуб так будет скатываться, может Садыговым сразу прямо сейчас в дворовый футбол идти? Какая разница, с Химками в ЛФЛ играть или говно пинать во дворе )) Зато денег сэкономят. Помню первый тур с Зенитом и помню вчерашнюю игру с Сочи - это две разные команды (Химки). Сочи вчера могли и 10 загрузить. Бедный Лантратов...

      0
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      Рейтинг: +521

      gunstilzit 1 час назад

      Я календарь переверну и снова третье сентября.
      На фото я твое взгляну и снова третье сентября.
      Но почему? Но почему расстаться все же нам пришлось?
      Ведь было все у нас всерьез второго сентября.
      Но почему? Но почему расстаться все же нам пришлось?
      Ведь было все у нас всерьез второго сентября.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5173

      Красногорск_Фан > gunstilzit 56 минут назад

      Отличный стих. Потом еще про 4 сентября надо найти будет , как Спартак - Зенит сыграют. Ну что. Оребнург будет обыгран без вариантов?

      1
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      Рейтинг: +4475

      Enter2006 > gunstilzit 51 минуту назад

      9 августа... ))

      1999 — Борис Ельцин увольняет премьер-министра Сергея Степашина и в четвёртый раз увольняет правительство, и.о., а впоследствии и новым главой правительства назначен директор ФСБ Владимир Путин.

      2022 - Юрана в очередной раз увольняют с поста главного тренера ФК "Химки"

      0
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      Рейтинг: +605

      чаппай 1 час назад

      Единоросс в руководстве команды - к беде

      5
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      Рейтинг: +334

      aldo conte 1 час назад

      Футбольный Бог наказывает "Химки" за увольнение С. Юрана. Уход Писарева вопрос времени, на следующей неделе или через две - какая разница. Желаю химикам успешного вылета из РПЛ, руководство нахимичило...

      4
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      ...
      Рейтинг: +4475

      Enter2006 > aldo conte 1 час назад

      С одной стороны сам клуб жалко, Юран показал что можно "слепить" достаточно хорошего середнячка в РПЛ из "того что было". С другой стороны согласен с Вами, тупейшее руководство Химок должно "хлебануть" за свои идиотские поступки.

      5
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      Рейтинг: +4973

      neim 1 час назад

      И вернуть обратно Юрана ? Клоунада какая-то в Химках происходит.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +4475

      Enter2006 > neim 1 час назад

      Мне кажется Юран больше не подпишется. Т.ч. пусть главным тренером становится сам Садыгов и команду отправляют во Вторую лигу, если при Юране в РПЛ нормальные результаты не устраивали...

      3
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      Рейтинг: +2265

      Январь 59 1 час назад

      А у кого выиграли Химки??? У ПариНН и Торпедо? Ну не смешите. Первая игра с Зенитом(после обмывания суперкубка) не в счёт. Тут хоть Гвардилу ставьте , если ваши защитники зарабатывают по два пенальти в одном тайме, то все ваши усилия по смене тренеров- пустое занятие с распилом бюджета.

      1
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      Рейтинг: +5173

      Красногорск_Фан > Январь 59 1 час назад

      Если ты мало знаешь и не интересуешься нашим футболом это не повод ехидствовать. Это повод для грусти. Химки в ЭТОМ году в прошлом сезоне обыграли и Спартак и ЦСКА. В прошлом году обыгрывали Краснодар и играли вничью с Локомотивом. Вполне жизнеспособная команда без Гвардиол и Гномов.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +4475

      Enter2006 > Красногорск_Фан 40 минут назад

      Согласен с Вами, почему-то многие подзабыли что Юран не в этом сезоне в Химки пришёл, а в прошлом сезоне Химки с такого подвала доставал, что почти никто не верил что команда останется в РПЛ. Жаль, что такая проделанная профессиональная работа главного тренера рушится из-за парочки отшибленных на голову идиотов в руководстве клуба.

      4
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      Рейтинг: +21

      6pbIH 1 час назад

      И Серегу обратно позовут)))

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +4475

      Enter2006 1 час назад

      Камеди клаб в "Химках" продолжается.

      1
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      Рейтинг: +1338

      jek718875 2 часа назад

      В первую очередь надо гнать Терюшкина,а за ним всю шоблу

      13
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      Рейтинг: +2265

      Январь 59 > jek718875 1 час назад

      Скорее всего с этого и надо начинать.

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