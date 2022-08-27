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Писарева могут через неделю уволить из «Химок»

27 августа 2022, 10:30
21

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков прояснил будущее главного тренера команды Николая Писарева.

По его словам, 53-летний специалист может покинуть занимаемый пост ровно через неделю – 3 сентября.

«Уже третий матч у команды ничего не получается на поле. Баланс забитых и пропущенных – 10:2. Это никуда не годится! У команды, которой всe получалось буквально три тура назад, теперь такие результаты...

На следующей неделе хотим встретиться с менеджментом клуба, чтобы обсудить, что вообще происходит в команде. Непонятно, почему пропала игра, не видно структуры.

Впереди тяжeлая кубковая игра, а потом матч с «Оренбургом» на выезде. После этих матчей будем заслушивать тренерский штаб и принимать решение по будущему.

Писарев может быть уволен. На дно турнирной таблицы попасть очень просто, а выбираться крайне тяжело. Если у «Химок» будет четыре проигрыша...

Все помнят прошлый сезон, мы не хотим снова ставить себя в это положение. Тренерский штаб должен сделать для себя выводы. Вопрос печальности в самой игре.

Моe мнение, что причиной является работа Писарева и тренерского штаба», – сказал Терюшков.

  • Писарев возглавил «Химки» 10 августа вместо Сергея Юрана.
  • Под его руководством команда уступила «Ахмату» (1:3), «Локомотиву» (0:3) и «Сочи» (1:4).
  • 31 августа химчане сыграют в Кубке России с «Краснодаром», а 3 сентября – с «Оренбургом» в 8-м туре РПЛ.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Химки Писарев Николай Терюшков Роман
Комментарии (21)
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jek718875
1661587953
В первую очередь надо гнать Терюшкина,а за ним всю шоблу
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Enter2006
1661588152
Камеди клаб в "Химках" продолжается.
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6pbIH
1661588284
И Серегу обратно позовут)))
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Январь 59
1661588828
А у кого выиграли Химки??? У ПариНН и Торпедо? Ну не смешите. Первая игра с Зенитом(после обмывания суперкубка) не в счёт. Тут хоть Гвардилу ставьте , если ваши защитники зарабатывают по два пенальти в одном тайме, то все ваши усилия по смене тренеров- пустое занятие с распилом бюджета.
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neim
1661588897
И вернуть обратно Юрана ? Клоунада какая-то в Химках происходит.
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aldo conte
1661589317
Футбольный Бог наказывает "Химки" за увольнение С. Юрана. Уход Писарева вопрос времени, на следующей неделе или через две - какая разница. Желаю химикам успешного вылета из РПЛ, руководство нахимичило...
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gunstilzit
1661591366
Я календарь переверну и снова третье сентября. На фото я твое взгляну и снова третье сентября. Но почему? Но почему расстаться все же нам пришлось? Ведь было все у нас всерьез второго сентября. Но почему? Но почему расстаться все же нам пришлось? Ведь было все у нас всерьез второго сентября.
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Fusballer
1661592573
И снова попросят Юрана вернуться?)))
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АЛЕКС 58
1661595563
Химки наглядный пример для остальных клубов! Нельзя пускать к руководству депутатов.Сами нахимичили,теперь крайних ищут!
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Ill Ich
1661601222
" Непонятно, почему пропала игра". Если человек на полном серьёзе не понимает причинно-следственные связи, занимая руководящий пост, то это беда.
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