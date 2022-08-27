Захарян еще не получил британскую визу для перехода в «Челси»

У полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна нет визы для въезда в Великобританию.

Без ее оформления 19-летний футболист не сможет перейти в «Челси».

Трансферное окно в АПЛ закрывается 1 сентября.

Захарян – воспитанник «Динамо».

За основную команду провел 52 матча, забил 13 голов и сделал 16 ассистов.

Сообщалось, что «Челси» готов выкупить россиянина за 15 миллионов евро и заключить с ним контракт до 2028 года.

Кто такая Рафаэла Пимента – глава агентства Райолы после его смерти: это она ведет трансфер Захаряна в «Чeлси»