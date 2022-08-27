Захарян еще не получил британскую визу для перехода в «Челси»

У полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна нет визы для въезда в Великобританию.
Без ее оформления 19-летний футболист не сможет перейти в «Челси».
Трансферное окно в АПЛ закрывается 1 сентября.
- Захарян – воспитанник «Динамо».
- За основную команду провел 52 матча, забил 13 голов и сделал 16 ассистов.
- Сообщалось, что «Челси» готов выкупить россиянина за 15 миллионов евро и заключить с ним контракт до 2028 года.
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Источник: «Спорт-Экспресс»