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    Захарян еще не получил британскую визу для перехода в «Челси»

    У полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна нет визы для въезда в Великобританию.

    Без ее оформления 19-летний футболист не сможет перейти в «Челси».

    Трансферное окно в АПЛ закрывается 1 сентября.

    • Захарян – воспитанник «Динамо».
    • За основную команду провел 52 матча, забил 13 голов и сделал 16 ассистов.
    • Сообщалось, что «Челси» готов выкупить россиянина за 15 миллионов евро и заключить с ним контракт до 2028 года.

    Кто такая Рафаэла Пимента – глава агентства Райолы после его смерти: это она ведет трансфер Захаряна в «Чeлси»

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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