ЦСКА обыграет «Ростов», Дибала забьет бывшей команде: чего ждать от этих выходных

Привет, это Илья Егоров, «Бомбардир». Вот и наступила пятница. Самое время расслабиться и подумать о футболе на выходных.

Как всегда, много очень крутых матчей и событий. А мы подскажем, на какие моменты стоит обратить особое внимание и на что можно поставить.

Угадай победителя и получи 2000 рублей

ЦСКА обыграет «Ростов»

ЦСКА будет сильнее за 2.45

ЦСКА всегда был неудобным соперником для «Ростова». Просто статистика в последних десяти официальных матчах:

Шесть побед ЦСКА;

Ничья;

Три победы «Ростова».

Не думаю, что в этом матче произойдет неожиданность, и «Ростов» поправит статистику. Обе команды неплохо начали сезон, но команда Владимира Федотова показала, что умеет подстраиваться под соперника и действовать неплохо при любой ситуации. В ЦСКА при Федотове стало больше свежести, прессинга и системности. Это же есть и у «Ростова», но в меньшей части.

Дибала забьет бывшей команде, а «Рома» обыграет «Юве»

Победа «Ромы» – 3.20

Если вы смотрели матч «Ромы» с «Кремонезе», то могли понять, что минимальная победа (1:0) не соответствует картине на поле. «Рома» могла спокойно забивать четыре мяча, а Дибала – дебютный гол.

Будет красиво, если он сделает это в матче с бывшей командой в Турине. В «Роме» Дибала получил больше свободы, теперь чаще бегает в атаке и реже подыгрывает в обороне. Моуринью умеет разгружать звезд, поэтому Дибала при нем кажется легче.

Чего не скажешь о «Ювентусе» при Максе Аллегри. Сейчас «Юве» – это очень тяжелый механизм, который Аллегри будто бы осмысленно не хочет облегчать. В последнем матче с «Сампдорией» хорошо проявил себя Ровелла, но в такой ответственной игре он явно получит мало времени.

Аллегри плохо адаптируется к сложным периодам, за счет чего «Рома» и будет сильнее в этом матче.

«Спартак» реабилитируется за поражение от «Динамо»

Победа «Спартака» оценивается в 1.72

Наступили времена, когда поражения «Спартака» во многом можно назвать нелогичными. Так было и в игре с «Динамо», когда «Спартак» по большей части контролировал игру и создал массу моментов, но все решил косяк Наиля Умярова.

Сейчас – идеальная возможность для «Спартака» реабилитироваться за то поражение. Соперник – «Факел». Во-первых, по уровню абсолютно разные команды. Во-вторых, статистика говорит, что за всю историю противостояния «Факел» побеждал только три раза. Последняя победа случилась в 2000 году.

«Интер» будет сильнее «Лацио»

«Интер» победит – 1.90

Матч двух команд, которые сильнее привыкли к тренерам в это межсезонье. «Интер» – укрепился при Симоне Индзаги: усилил состав и выдал неплохой старт сезона. «Лацио» стал больше похож на «типичную команду Маурицио Сарри».

Отличительная черта «Лацио» при Сарри на старте сезона-2022/23 – медлительность. Ему тяжело действовать, когда соперники включают скорость. У «Интера» есть такая черта, за счет чего он спокойно дожал «Специю». Сейчас соперник посильнее, но, используя это качество, можно набрать три очка.

Победа «Челси» оценивается в 1.42

Два топ-клуба АПЛ, которые провалили старт сезона:

«Челси»: победа, ничья и поражение 0:3 от «Лидса», в итоге идет на 12-м месте в таблице;

«Лестер»: победа и два поражения, 19-е место в таблице.

Угадай победителя и получи 2000 рублей

Сейчас – очное противостояние двух соперников с провальным стартом. «Челси» кажется фаворитом за счет: а) Статуса; б) Умения играть против контратакующих команд; в) Персонального качества Томаса Тухеля. В начале сезона он говорил: «В АПЛ стало много сильных клубов. Если вы взглянете на статистику, то поймете, что «Челси» умеет играть против них. Можете считать это за мою небольшую суперспособность».

Текст: Илья Егоров

Фото: Keystone Press Agency, www.imago-images.de/Global Look Press, официальный сайт ЦСКА