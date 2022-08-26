Семак рассказал о взаимоотношениях с Дзюбой в «Зените»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак вспомнил период совместной работы с нападающим Артемом Дзюбой.

– Последние три года часто вспоминалась пословица про двух медведей в одной берлоге.

– Это абсолютно не соответствует действительности. У Артема бывали какие-то эмоциональные поступки. Но он всегда вел себя адекватно. В тренировочном процессе у меня никогда не было претензий. Были какие-то мелочи, как и со всеми остальными игроками.

Главный показатель взаимоотношений – результат. Посмотрите, сколько Артем забил, сколько отдал, сколько команда выиграла при нем. Он делал на поле то, что от него требовалось.

– Весной, когда он редко играл в основе, вы объясняли ему свою позицию в приватной беседе?

– Мы с ним много говорили на разные темы. В частности, про позиции на поле с приходом Юри Алберто, когда мы меняли схемы.