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    Семак рассказал о взаимоотношениях с Дзюбой в «Зените»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак вспомнил период совместной работы с нападающим Артемом Дзюбой.

    – Последние три года часто вспоминалась пословица про двух медведей в одной берлоге.

    – Это абсолютно не соответствует действительности. У Артема бывали какие-то эмоциональные поступки. Но он всегда вел себя адекватно. В тренировочном процессе у меня никогда не было претензий. Были какие-то мелочи, как и со всеми остальными игроками.

    Главный показатель взаимоотношений – результат. Посмотрите, сколько Артем забил, сколько отдал, сколько команда выиграла при нем. Он делал на поле то, что от него требовалось.

    – Весной, когда он редко играл в основе, вы объясняли ему свою позицию в приватной беседе?

    – Мы с ним много говорили на разные темы. В частности, про позиции на поле с приходом Юри Алберто, когда мы меняли схемы.

    • Дзюба подписал контракт с «Адана Демирспором» по схеме «1+1».
    • До этого он провел 7 сезонов в «Зените».
    • Форвард забил в дебютном матче за новую команду в день своего 34-летия.

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    Источник: Sport24

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