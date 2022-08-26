Трансфером Захаряна в «Челси» занимается Пимента. Она агент Холанда и Мхитаряна

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян близок к трансферу в «Челси».

Сделку готовит агент Рафаэла Пимента. Она главная в агентстве Мино Райолы после его смерти. Она агент Эрлинга Холанда и Генриха Мхитаряна.

Предложение «Челси» по Захаряну уже в офисе «Динамо».

Сообщалось, что покупка хавбека обойдется англичанам в 15 миллионов евро.

Захарян – воспитанник «Динамо».

За основную команду провел 52 матча, забил 13 голов и сделал 16 ассистов.

Кто такая Рафаэла Пимента – глава агентства Райолы после его смерти: это она ведет трансфер Захаряна в «Чeлси»