Трансфером Захаряна в «Челси» занимается Пимента. Она агент Холанда и Мхитаряна

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян близок к трансферу в «Челси».
Сделку готовит агент Рафаэла Пимента. Она главная в агентстве Мино Райолы после его смерти. Она агент Эрлинга Холанда и Генриха Мхитаряна.
Предложение «Челси» по Захаряну уже в офисе «Динамо».
- Сообщалось, что покупка хавбека обойдется англичанам в 15 миллионов евро.
- Захарян – воспитанник «Динамо».
- За основную команду провел 52 матча, забил 13 голов и сделал 16 ассистов.
Кто такая Рафаэла Пимента – глава агентства Райолы после его смерти: это она ведет трансфер Захаряна в «Чeлси»
Источник: телеграм-канал Андрея Панкова