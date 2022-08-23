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    ЦСКА не собирается подписывать Нобоа

    Глава пресс-службы ЦСКА Кирилл Брейдо заявил об отсутствии планов покупать полузащитника «Сочи» Кристиана Нобоа.

    «Кристиан уже сам пояснил, что обсуждаемая цитата из его интервью неактуальна. Никаких переговоров с «Сочи» по Кристиану клуб не вел и вести не собирается.

    Нобоа – прекрасный игрок, но с учетом последних трансферов центр поля в клубе считают укомплектованным», – сказал Брейдо.

    • В этом сезоне Нобоа забил 4 гола и сделал 1 ассист в 6 матчах.
    • Его рыночная стоимость – 1 миллион евро.
    • 37-летнего эквадорца признавали лучшим игроком РПЛ прошлого сезона.

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    Источник: «Р-Спорт»

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    Сегодня, 17:07
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +25545

      vladimir-7 39 минут назад

      Пусть Нобоа и дальше в Сочи забивает с пенальти.

      0
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      Рейтинг: +4332

      sobaka120982 1 час назад

      Отлично!!!!

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