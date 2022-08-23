ЦСКА не собирается подписывать Нобоа

Глава пресс-службы ЦСКА Кирилл Брейдо заявил об отсутствии планов покупать полузащитника «Сочи» Кристиана Нобоа.
«Кристиан уже сам пояснил, что обсуждаемая цитата из его интервью неактуальна. Никаких переговоров с «Сочи» по Кристиану клуб не вел и вести не собирается.
Нобоа – прекрасный игрок, но с учетом последних трансферов центр поля в клубе считают укомплектованным», – сказал Брейдо.
- В этом сезоне Нобоа забил 4 гола и сделал 1 ассист в 6 матчах.
- Его рыночная стоимость – 1 миллион евро.
- 37-летнего эквадорца признавали лучшим игроком РПЛ прошлого сезона.
Источник: «Р-Спорт»