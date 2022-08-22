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    «Долго смотреть на безвольные проигрыши нельзя». В «Химках» прокомментировали будущее Писарева

    Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков высказался о будущем Николая Писарева в подмосковном клубе.

    — На выходных вы довольно жестко высказались, заявив, что если Писарев проиграет еще два матча, последуют выводы. Не слишком ли это сурово по отношению к тренеру, который только пришел?

    — Вы знаете, если начинать жалеть всех подряд, то через определенный промежуток времен жалеть будут вас. Если мы потеряем 12 очков и будем медлить с какими-то решениями, то через 2-3 тура после этого возможность нахождения «Химок» в элите российского футбола встанет под вопрос. Проигрывать можно не до бесконечности.

    Пройти точку невозврата очень просто. Мы ее уже чуть-чуть не прошли в прошлом сезоне, когда после 18 туров занимали последнее место. Очень сильно не хочется повторить прошлый год. При всем уважении, в играх с «Ахматом» и «Локомотивом» нужно было брать свои очки, тем более, по игре по составу исполнителей «Химкам» это было под силу.

    Поэтому долго смотреть на безвольные проигрыши нельзя, должна быть дана оценка советом учредителей и менеджменту клуба, и тренерскому составу, потому что в первую очередь главный тренер отвечает за результат.

    — Список кандидатов на замену Писареву уже есть?

    — Мы не рассматриваем смену Писарева. Надеемся, что в матчах против «Сочи» и «Оренбурга» будет несколько иная картинка и мы все-таки начнем побеждать. Поэтому пока не рассматриваем такую возможность.

    • «Химки» после смены тренера потерпели 2 поражения подряд с общим счетом 1:6.
    • Следующие соперники – «Сочи» (26 августа) и «Оренбург» (3 сентября).

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 17:47
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1345

      Artemka444 1 минуту назад

      Цирк и клоунада продолжается!!!
      В ФНЛ вам дорога!!!

      0
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      Рейтинг: +1146

      mama1991 16 минут назад

      клоуны))))) в папином доме по другому не бывает....

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      Рейтинг: +4431

      Enter2006 17 минут назад

      Терюшков - поздно даёте советы. Все болелы Химок уже ПРОТИВ тебя!
      Ты уже прошёл точку невозврата, отсасывающий у Садыгова!
      Хочешь заднюю включить? Поздняк змея подколодная!

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