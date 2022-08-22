«Долго смотреть на безвольные проигрыши нельзя». В «Химках» прокомментировали будущее Писарева

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков высказался о будущем Николая Писарева в подмосковном клубе.

— На выходных вы довольно жестко высказались, заявив, что если Писарев проиграет еще два матча, последуют выводы. Не слишком ли это сурово по отношению к тренеру, который только пришел?

— Вы знаете, если начинать жалеть всех подряд, то через определенный промежуток времен жалеть будут вас. Если мы потеряем 12 очков и будем медлить с какими-то решениями, то через 2-3 тура после этого возможность нахождения «Химок» в элите российского футбола встанет под вопрос. Проигрывать можно не до бесконечности.

Пройти точку невозврата очень просто. Мы ее уже чуть-чуть не прошли в прошлом сезоне, когда после 18 туров занимали последнее место. Очень сильно не хочется повторить прошлый год. При всем уважении, в играх с «Ахматом» и «Локомотивом» нужно было брать свои очки, тем более, по игре по составу исполнителей «Химкам» это было под силу.

Поэтому долго смотреть на безвольные проигрыши нельзя, должна быть дана оценка советом учредителей и менеджменту клуба, и тренерскому составу, потому что в первую очередь главный тренер отвечает за результат.

— Список кандидатов на замену Писареву уже есть?

— Мы не рассматриваем смену Писарева. Надеемся, что в матчах против «Сочи» и «Оренбурга» будет несколько иная картинка и мы все-таки начнем побеждать. Поэтому пока не рассматриваем такую возможность.