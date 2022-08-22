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  • «Долго смотреть на безвольные проигрыши нельзя». В «Химках» прокомментировали будущее Писарева

«Долго смотреть на безвольные проигрыши нельзя». В «Химках» прокомментировали будущее Писарева

22 августа 2022, 17:47
6

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков высказался о будущем Николая Писарева в подмосковном клубе.

— На выходных вы довольно жестко высказались, заявив, что если Писарев проиграет еще два матча, последуют выводы. Не слишком ли это сурово по отношению к тренеру, который только пришел?

— Вы знаете, если начинать жалеть всех подряд, то через определенный промежуток времен жалеть будут вас. Если мы потеряем 12 очков и будем медлить с какими-то решениями, то через 2-3 тура после этого возможность нахождения «Химок» в элите российского футбола встанет под вопрос. Проигрывать можно не до бесконечности.

Пройти точку невозврата очень просто. Мы ее уже чуть-чуть не прошли в прошлом сезоне, когда после 18 туров занимали последнее место. Очень сильно не хочется повторить прошлый год. При всем уважении, в играх с «Ахматом» и «Локомотивом» нужно было брать свои очки, тем более, по игре по составу исполнителей «Химкам» это было под силу.

Поэтому долго смотреть на безвольные проигрыши нельзя, должна быть дана оценка советом учредителей и менеджменту клуба, и тренерскому составу, потому что в первую очередь главный тренер отвечает за результат.

— Список кандидатов на замену Писареву уже есть?

— Мы не рассматриваем смену Писарева. Надеемся, что в матчах против «Сочи» и «Оренбурга» будет несколько иная картинка и мы все-таки начнем побеждать. Поэтому пока не рассматриваем такую возможность.

  • «Химки» после смены тренера потерпели 2 поражения подряд с общим счетом 1:6.
  • Следующие соперники – «Сочи» (26 августа) и «Оренбург» (3 сентября).

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Химки Писарев Николай Терюшков Роман
Комментарии (6)
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Enter2006
1661180210
Терюшков - поздно даёте советы. Все болелы Химок уже ПРОТИВ тебя! Ты уже прошёл точку невозврата, отсасывающий у Садыгова! Хочешь заднюю включить? Поздняк змея подколодная!
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Artemka444
1661181154
Цирк и клоунада продолжается!!! В ФНЛ вам дорога!!!
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portero
1661182816
Кто бы это ....дона уволил, химкам пердив!!!! чтоб это чмо больше не воняло.....
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Alex Y
1661190838
Не надо было Юрана увольнять))
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balam
1661192083
диагноз налицо....доколе?
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Vitaga
1661195672
диагноз правильно поставлен. дебилизм руководства в лице садыгова
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