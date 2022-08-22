Черчесов прокомментировал уход Федуна из «Спартака»

Бывший главный тренер «Спартака» Станислав Черчесов высказался об уходе Леонида Федуна с поста президента клуба.

«Спартаку» очень повезло в том, что под руководством Леонида Федуна клуб практически не знал финансовых проблем и мог спокойно планировать свою деятельность и эффективно развиваться. Красавец-стадион, академия – это актив на годы для будущего поколения красно-белых.

Понятно, что болельщики всегда ждали и будут ждать от клуба максимальных результатов, но здесь уже многое зависело не только от руководства, но и от тренеров и футболистов.

Со своей стороны, могу подчеркнуть, что мы всегда были и, надеюсь, будем открытыми в общении независимо от того, какую позицию занимаем в том или ином вопросе. А поддержка Леонида Арнольдовича мне как тренеру национальной сборной России и вовсе стоит дорогого.

Пожелаю Федуну и его семье удачи. Нет никаких сомнений в том, что он всегда будет оставаться верным поклонником «Спартака», — сказал Черчесов.

«Лукойл» купил 100 процентов акций «Спартака», а также стадион «Открытие Банк Арена».

Федун был владельцем клуба с 2004 года.

При нем москвичи по разу выиграли РПЛ, Кубок и Суперкубок России.

Сейчас команда идет на 2-м месте в Премьер-лиге после 6 туров.

Подводим итоги 18 лет Федуна в «Спартаке»: выполнил ряд обещаний, много говорил о любви к клубу, но так и не передал его фанатам