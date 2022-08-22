Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Черчесов прокомментировал уход Федуна из «Спартака»

    Бывший главный тренер «Спартака» Станислав Черчесов высказался об уходе Леонида Федуна с поста президента клуба.

    «Спартаку» очень повезло в том, что под руководством Леонида Федуна клуб практически не знал финансовых проблем и мог спокойно планировать свою деятельность и эффективно развиваться. Красавец-стадион, академия – это актив на годы для будущего поколения красно-белых.

    Понятно, что болельщики всегда ждали и будут ждать от клуба максимальных результатов, но здесь уже многое зависело не только от руководства, но и от тренеров и футболистов.

    Со своей стороны, могу подчеркнуть, что мы всегда были и, надеюсь, будем открытыми в общении независимо от того, какую позицию занимаем в том или ином вопросе. А поддержка Леонида Арнольдовича мне как тренеру национальной сборной России и вовсе стоит дорогого.

    Пожелаю Федуну и его семье удачи. Нет никаких сомнений в том, что он всегда будет оставаться верным поклонником «Спартака», — сказал Черчесов.

    • «Лукойл» купил 100 процентов акций «Спартака», а также стадион «Открытие Банк Арена».
    • Федун был владельцем клуба с 2004 года.
    • При нем москвичи по разу выиграли РПЛ, Кубок и Суперкубок России.
    • Сейчас команда идет на 2-м месте в Премьер-лиге после 6 туров.

    Подводим итоги 18 лет Федуна в «Спартаке»: выполнил ряд обещаний, много говорил о любви к клубу, но так и не передал его фанатам

    Новости по теме
    Депутат Милонов призвал не выпускать Федуна из России и отобрать у него загранпаспорт
    Смородская считает, что Зарема должна уйти из «Спартака» вместе с Федуном: «А то устроили цирк!» 1
    Каррера рассказал о самом запоминающемся моменте с Федуном
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:47
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +25538

      vladimir-7 34 секунды назад

      Прощальные слова перед ...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +828

      FaTeK1945ru 10 минут назад

      ...что то из басни Крылова------ кукушка хвалит петуха...

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11