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    В «Динамо» прокомментировали слухи, что Дзюба предлагал клубу свои услуги

    Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин отреагировал на новость, что клуб мог в начале лета подписать Артема Дзюбу.

    Сообщалось, что 33-летний футболист предлагал свои услуги москвичам, пребывая в статусе свободного агента.

    «Мне о таком не известно. Может быть, Дзюба на кого-то выходил, но не на «Динамо», – сказал Гафин.

    • В итоге Дзюба перешел в турецкий «Адана Демирспор».
    • Стороны заключили контракт по схеме «1+1».
    • Россиянин может дебютировать за новую команду в гостевом матче с «Фенербахче» (22 августа в 21:45 мск).

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    Источник: Sport24

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