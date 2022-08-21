В «Динамо» прокомментировали слухи, что Дзюба предлагал клубу свои услуги

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин отреагировал на новость, что клуб мог в начале лета подписать Артема Дзюбу.
Сообщалось, что 33-летний футболист предлагал свои услуги москвичам, пребывая в статусе свободного агента.
«Мне о таком не известно. Может быть, Дзюба на кого-то выходил, но не на «Динамо», – сказал Гафин.
- В итоге Дзюба перешел в турецкий «Адана Демирспор».
- Стороны заключили контракт по схеме «1+1».
- Россиянин может дебютировать за новую команду в гостевом матче с «Фенербахче» (22 августа в 21:45 мск).
Источник: Sport24