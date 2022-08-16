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Дзюба предлагал свои услуги «Динамо» («СЭ»)

16 августа 2022, 18:30
17

Бывший форвард «Зенита» Артем Дзюба хотел перейти в «Динамо».

В начале лета футболист предлагал свои услуги московскому клубу.

«Динамо» отказалось подписывать 33-летнего нападающего из-за наличия в составе Федора Смолова и Константина Тюкавина.

  • Дзюба выступал за «Зенит» с 2015 по 2022 год.
  • Он забил 108 голов и сделал 70 ассистов в 249 матчах.
  • Более 2 месяцев игрок пребывает в статусе свободного агента.
  • Сейчас россиянин ведет переговоры с турецким клубом «Адана Демирспор».

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Динамо Зенит Дзюба Артем
Комментарии (17)
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Беспонтий
1660663956
просто федя заподозрил неладное ну или ладное их не поймёшь
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партизан84
1660664758
он на просмотр просто не то видео прислал)
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Черкизовский Кот
1660665974
Динамо продинамило Дзюбу!
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Красногвардейчик
1660666367
Звучит двусмысленно....Дзюба предлагал свои услуги))))) ещё добавить надо....на площади красных фонарей)))
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САНЁК17
1660668008
Никому не подходит услуги великого игрока России
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вальтер79
1660670428
артемка пошел по рукам)))
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Plyash
1660671342
Просто Дзюбло правша,а сейчас надо уметь работать и левой так же хорошо,как и правой.Пусть тренируется.
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mutabor0992
1660675670
Да он просто путана...Предлагает.
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ySS
1660678087
Динамо - не помойка для приюта старой шлюхи
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No Signal
1660680485
Зачем нам это дерево? Федя намного лучше и техничнее его и сам может создать голевой момент,а Дзюба только и может стоять в штрафной и ждать когда ему в голову прилетит. И Смолов постоянно забивает за Динамо,а Дзюба насколько мне помнится всего один гол забил весной и это то при наличии бразильцев в Зените
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