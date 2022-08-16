Дзюба предлагал свои услуги «Динамо» («СЭ»)

Бывший форвард «Зенита» Артем Дзюба хотел перейти в «Динамо».
В начале лета футболист предлагал свои услуги московскому клубу.
«Динамо» отказалось подписывать 33-летнего нападающего из-за наличия в составе Федора Смолова и Константина Тюкавина.
- Дзюба выступал за «Зенит» с 2015 по 2022 год.
- Он забил 108 голов и сделал 70 ассистов в 249 матчах.
- Более 2 месяцев игрок пребывает в статусе свободного агента.
- Сейчас россиянин ведет переговоры с турецким клубом «Адана Демирспор».
Источник: «Спорт-Экспресс»