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    Дзюба предлагал свои услуги «Динамо» («СЭ»)

    Бывший форвард «Зенита» Артем Дзюба хотел перейти в «Динамо».

    В начале лета футболист предлагал свои услуги московскому клубу.

    «Динамо» отказалось подписывать 33-летнего нападающего из-за наличия в составе Федора Смолова и Константина Тюкавина.

    • Дзюба выступал за «Зенит» с 2015 по 2022 год.
    • Он забил 108 голов и сделал 70 ассистов в 249 матчах.
    • Более 2 месяцев игрок пребывает в статусе свободного агента.
    • Сейчас россиянин ведет переговоры с турецким клубом «Адана Демирспор».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии11
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      Рейтинг: +1327

      вальтер79 8 минут назад

      артемка пошел по рукам)))

      1
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      Рейтинг: +97653

      zigbert 9 минут назад

      Тогда Тюкавин вообще не появится на поле.

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      Рейтинг: +1044

      САНЁК17 48 минут назад

      Никому не подходит услуги великого игрока России

      1
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      Рейтинг: +196

      Красногвардейчик 1 час назад

      Звучит двусмысленно....Дзюба предлагал свои услуги))))) ещё добавить надо....на площади красных фонарей)))

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      Рейтинг: +3711

      Черкизовский Кот 1 час назад

      Динамо продинамило Дзюбу!

      1
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      Рейтинг: +5369

      AtticusFinch 1 час назад

      А зачем это разглашать?теперь лишний раз подумают другие, связываться лишний раз с Динамо или нет

      2
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      Рейтинг: +931

      партизан84 1 час назад

      он на просмотр просто не то видео прислал)

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      Рейтинг: +10566

      "supermax" > партизан84 1 час назад

      или не те услуги предлагал

      3
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      Рейтинг: +931

      партизан84 > "supermax" 1 час назад

      да там на выбор: воришка, игрочишка, тренеришка, онлифансблогериша, шутник, в раздевалке озорник... дзюдпул одним словом - супергерой)

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      Рейтинг: +10566

      "supermax" > партизан84 49 минут назад

      многогранная личность

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      Рейтинг: +4908

      Беспонтий 1 час назад

      просто федя заподозрил неладное
      ну
      или ладное
      их не поймёшь

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