Лапочкин: «Уткина в матче с «Сочи» должны были удалять»

Бывший судья РПЛ Сергей Лапочкин считает, что полузащитник «Ростова» Даниил Уткин должен был быть удален в матче шестого тура РПЛ против «Сочи» (2:2).

«Мне кажется, что это очень опасный прием и следовало удалить Уткина. Он играет как ножницами, срубив Викторьена Ангбана, это может быть очень тяжелая травма», – сказал Лапочкин.