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    Тренер сборной России Никифоров прокомментировал голевую ошибку Умярова в дерби с «Динамо»

    Юрий Никифоров, тренер сборной России, высказался по ошибке полузащитника «Спартака» Наиля Умярова в матче шестого тура РПЛ против «Динамо» (0:1).

    – Может ли этот момент сказаться на будущем Умярова в сборной?

    – Нет, конечно! Футбол – это ошибки, все их совершают. Нет футболиста, который не ошибается. Ну, случилось, такое бывает. Главное, чтобы он голову не повесил. Не думаю, что в «Спартаке» тренер или ребята будут его обвинять. Завтра может другой ошибиться. Нельзя все сваливать на одного Умярова.

    • Умяров взял ответственность за поражение на себя.
    • «Спартак» впервые в сезоне проиграл.
    • «Динамо» идет в сезоне без поражений.

    Когда Тюкавин забивает, «Динамо» не проигрывает. Сейчас в дерби пострадал «Спартак»

    «Давайте дождемся, что Наиль напишет у себя в соцсетях». Умяров давил на Фомина в финале Кубка, а сейчас привез сам

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    Источник: «РБ Спорт»

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    20.08.2022 22:54
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