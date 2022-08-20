«Может, Умяров в телеграме что-то выложит». Паршивлюк – после победы над «Спартаком»

Защитник «Динамо» Сергей Паршивлюк не стал раскрывать диалог с соперником Наилем Умяровым во время матча шестого тура РПЛ против «Спартака» (1:0).
— Что вы сказали Умярову после гола?
— Спросите его, может, в телеграме что-то выложит. Но я канал его не читаю.
- Умяров после победного финала Кубка России против «Динамо» написал в телеграме, как намеренно давил на соперника перед исполнением им пенальти. В итоге был промах.
- «Спартак» впервые в сезоне проиграл.
- «Динамо» поднялось на 2-е место в таблице.
Когда Тюкавин забивает, Динамо не проигрывает. Сейчас в дерби пострадал Спартак
«Давайте дождемся, что Наиль напишет у себя в соцсетях». Умяров давил на Фомина в финале Кубка, а сейчас привез сам
Источник: «РБ Спорт»