«Может, Умяров в телеграме что-то выложит». Паршивлюк – после победы над «Спартаком»

Защитник «Динамо» Сергей Паршивлюк не стал раскрывать диалог с соперником Наилем Умяровым во время матча шестого тура РПЛ против «Спартака» (1:0).

— Что вы сказали Умярову после гола?

— Спросите его, может, в телеграме что-то выложит. Но я канал его не читаю.

Умяров после победного финала Кубка России против «Динамо» написал в телеграме, как намеренно давил на соперника перед исполнением им пенальти. В итоге был промах.

«Спартак» впервые в сезоне проиграл.

«Динамо» поднялось на 2-е место в таблице.

Когда Тюкавин забивает, Динамо не проигрывает. Сейчас в дерби пострадал Спартак

«Давайте дождемся, что Наиль напишет у себя в соцсетях». Умяров давил на Фомина в финале Кубка, а сейчас привез сам